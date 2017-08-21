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Ortadoğu ajan kaynıyor!

Başta Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Mısır ve Libya’da olmak üzere Ortadoğunun birçok ülkesinde cirit atan Amerikalı, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Japon ajanlar, askerler ve terör örgütlerinin safına katılan radikaller, fitne kazanını karıştırmaya devam ediyor.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
Ortadoğu ajan kaynıyor!

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARABaşta Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Mısır ve Libya’da olmak üzere ortadoğunun birçok ülkesinde cirit atan Amerikalı, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Japon ajanlar, askerler ve terör örgütlerinin safına katılan radikaller, fitne kazanını karıştırmaya devam ediyor. Kendi elleriyle kurdukları, silah ve insan yardımında bulundukları terör örgütleri ile bölgeyi karıştıran devletler, daha sonra bu örgütlerle mücadele için bölgeye askerlerini yolluyor, bununla da yetinmeyen sömürgeci güçler, fitne kazanını karıştırmak için ajanlarını masaya sürüyorlar. 

Ortadoğu’da küresel güçler tarafından ateşlenen fitne fitilinin ardından Suriye, Irak, Lübnan, Yemen, Mısır ve Libya başta olmak üzere birçok ajan ve ajan kılıklı terörist, ülkelerde devam eden iç karışıklığı körüklemeye devam ediyor. Amerikalı, Rus, İngiliz, Alman, Fransız, İspanyol, Japon ajanların yanı sıra bu ülkelerden birçok ajan kılıklı teröristte, terör örgütleri DAEŞ, YPG ve Haşdi Şabi bünyesinde faaliyet gösteriyor.

 Destek verdikleri terör örgütlerine karşı mücadele bahanesi ile birden çok ülkeye çöreklenen küresel güçler, sömürü çarklarını döndürmek için yeni kaynak arayışı içindeler.  

Öte yandan; geçtiğimiz günlerde Didim’de yakalanan İngiliz asıllı YPG’li terörist ve Habur sınır kapısında yakalanan Fransız ajanın ardından, asıl hedefleri Türkiye’yi karıştırmak olan küresel güçlerin oyunları bir bir ortaya çıkıyor.  

Her fırsatta Suriye’deki savaşı Türkiye’ye sıçratmak için fırsat kollayan küresel güçlerin şimdiki taktiği ise ajanlarını ve ajan görünümlü teröristlerini Türkiye’nin üzerine salarak, kaos ortamı oluşturmak. 

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 07:03
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Hkn...Hkn...1 sa önce
    Ülkelerin başındaki yöneticiler vatanını dinini seven milliyetçi güçlü kişilikler olmalı sisi gibi satılmışlar ve benzeri abd uşakları bu pislik ajanlara her türlü ortamı yaratır...
  • ihsanihsan1 sa önce
    siz islam devletleride seyrediyorsunuz yuh size allah soracak bunları size
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