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İşte o yazı;

''Biz kötü bir fiili çağrıştırıyor diyerek Mürted hava üssümüzün adını Akıncı koymuşuz.

Gerçi eskilerin tabiriyle kırk yıllık yani, olmuyor Kâni misali.

Kıbrıs’ın başında ki AKINCI’da olmadık ve olmayacak fiiller ile kendisini Mürted’mi ilan ettirmek ister. Lanetle mi anılmak ister.

Bir Akıncı’nın adını tekrar Mürted yaptık, ikinciyi demi yaptırmak ister.

Türkiye’de okumuş uzun yıllar ve zaman Amerika’da yaşamış AKINCI; Kıbrıs’ı Rum’a vermek, Kızını Rum’a vermek kadar basit ve kolay bir olay değildir.

Kızını verirsin hoş karşılamasak da kendin bilirsin ama Kıbrıs konusunda daha vermek ile ilgili fiilin “V”sini düşünme, Mürted olursun.

Ne dedi Sn. Cumhurbaşkanımız işittin mi?

“Ortada bu kadar kan ve şehit var, Sen neyi veriyorsun”

Ar, Hayâ, Edep, Had; Kıbrıs Türkçesinde karşılığı olmayan kelimeler midir? Ana vatanım diyemediğin Türkiye seni ODTÜ gibi güzide bir okulunda okutmakla hatamı etti.

Hakkınızda ki tüm söylemlere kulak kapatıyor, yanındaki çağanozları yok sayıyor ve icraatınıza bakıyoruz. İnşallah bizi utandırmazsın. Müzakerelerde Ananın sütünün hakkını verirsin. Ana’nı, Annan’a tercih edersin.

Kıbrıs’ın çözümü Yunan Prof. Kitsikis Hocanın teziyle ancak mümkün olacaktır.

Kilise Milliyetçiliğinden kurtulmuş, insani değerlerle ekmeğini, aşını yüzyıllarca kendisiyle paylaşan Türklere karşı nankörlük edenlerin azaldığı, minnet duyan realistlerin çoğaldığı bir Yunanistan ile Türkiye’nin Federasyonu sonrasında Kıbrıs eski statükosuna ve huzuruna kavuşacaktır.

Şimdilik Kıbrıs’ta iki toplum vardır. İki de Devlet vardır. AB göçene kadar da böyle olacaktır.

Kıbrıs’ın Rumlarına; Teke düşürülecekse, biz çarıkları giyer düşürürüz. Zaten hata ettik, tamamını alıp yaşayacağınız kadarını vermek varken Mehmedime dur dedik bizi pişman etmeyin, mecburcu da etmeyin.

Kıbrıs’ın Türklerine; Kıbrıs’ı önce Giritleştirme, sonra Grekleştirme politikasıyla karşı karşıya olduğumuzu hala anlamadık mı? Yazıklar olsun…''