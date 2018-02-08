Orta vadede hedef %5

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, “Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. Hedefimiz orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına çekmek” dedi.

Şimşek, bir TV kanalında katıldığı programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Türkiye’nin geçen sene yüzde 7’nin üzerinde büyüdüğünü anımsatan Şimşek, son yıllarda yaptığı reformlarla ülkenin kalıcı iyileşmeye doğru gittiğini söyledi. Türkiye’de hane halkı, devlet, şirketler ve finans sektörü olmak üzere tüm kesimlerin toplam borcunun milli gelire oranının yüzde 141 olduğuna işaret eden Şimşek, dünyada bu oranın yüzde 320’den fazla olduğunu bildirdi.

Türkiye’nin son 15 yılda geçmişe göre iyi bir büyüme performansı ortaya koyduğunu anlatan Şimşek, ülkede refahın arttığını, istihdam yaratan reel bir büyümenin söz konusu olduğunu vurguladı. Türkiye’nin AB ile ilişkilerine yönelik soru üzerine Şimşek, AB sürecinin Türkiye’nin yakın dönem performansına çok olumlu katkıda bulunan bir dönem olduğuna dikkati çekti.

Şimşek, “AB ile geçen sene ciddi boyutlarda bir gerilim yaşadık. Sebebi ne olursa olsun, sonuçta en önemli konu Türkiye’nin terörle ve FETÖ’yle mücadelesinin AB tarafından iyi anlaşılamaması, gereken dayanışmanın gösterilmemiş olması. Bu anlaşıldıkça sorunların azalacağına inanıyorum. Türkiye ile AB arasında mart sonuna doğru bir zirve yapılacak. Uzun bir aradan sonra Türkiye -AB zirvesi gerçekleşecek. Dolayısıyla AB’den kopmuyoruz. Aralık ayında Avrupa ile 3 üst düzeyli diyalog mekanizmasını uygulamaya koyduk. Türkiye Avrupa’dan kopmadı, kopmayacak” açıklaması yaptı.

2017 yılı enflasyon verilerini değerlendiren Şimşek, sadece petrol ve kur etkisiyle enflasyonun baz senaryoya göre en az 4 puan yukarıda olduğunu bildirdi. Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunun altını çizerek, “Oraya doğru gidiyoruz. İner ama ilave çabayla orada tutmamız lazım. Kısa vadede yani bu yıl sonu itibarıyla hedefimiz tek haneye çekmek. Merkez Bankasının tahmini yaklaşık yüzde 7,9-8 civarı. Hedefimiz orta vadede yüzde 5 hedefine yaklaştırmak, uzun vadede yapısal reformlarla bunu yüzde 1-3 aralığına çekmek, kalıcı fiyat istikrarı. Bu mümkün mü? Mümkün. Şu anda iki tane çok temel makro sorundan bahsedecek olursak, biri cari açık, öbürü de enflasyon. Bu ikisini de çözeriz” dedi.

Şimşek, Türkiye’nin bu müdahalesinin meşru ve uluslararası hukuka da uygun olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TSK’nın Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin, “Çok açık ve net olarak Türkiye terörle mücadele ediyor. Bu, Türkiye’yi daha mı kırılgan yapıyor? Hayır. Terörle mücadele etmezseniz, terör tehdidi devam ederse orta-uzun vadede Türkiye’nin geleceğini riske atmış olursunuz” dedi.