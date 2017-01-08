Orta Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı yaptı.

Orta Karadeniz için yoğun kar yağışı uyarısı
Eklenme: 08 Ocak 2017, 16:21
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Meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, Orta Karadeniz'de devam eden kar yağışının öğle saatlerinden itibaren etkisini artırdığı ve yarın sabah saatlerine kadar yoğun şekilde sürmesinin beklendiği bildirildi.

Açıklamada, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinde yoğun olacağı tahmin edilen yağış nedeniyle meydana gelebilecek çatı çökmesi ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


 
EtiketlerKaradenizOrduSamsunTokatAmasyaMeteoroloji Genel Müdürlüğü
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