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Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını azaldı

2017 yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre Rusya’da bulunan göçmen işçi sayısının yüzde 26,8 oranında azaldığı bildirildi.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:31
Orta Asya'dan Rusya’ya göçmen akını azaldı

Oranlar Rusya Sosyal Analiz ve Tahmin Enstitüsü tarafından açıkladı. Rapora göre, Orta Asya'dan Rusya’ya gelen göçmen akını her geçen gün daha da azalıyor.

Bazı uzmanlar Rusya’ya gelen göçmen işçi sayısının azalmasının devamlı bir eğilim sürecine girdiğini öne sürerken bir diğer uzman grubu ise, bu sayının önemli ölçüde azaldığını iddia etmek için henüz çok erken olduğunu belirtiyor.

Göçmen işçi sayısında en çok azalma yüzde 40 ile Rusya'ya çalışmaya gelen Ukraynalılar arasında göründü. 

Rusya Federal Devlet İstatistik Servisine göre, 2017 yılının Ocak-Mart döneminde Rusya'dan gelen göçmen sayısı 122,3 bin kişi oldu. Bu geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 8,1 daha az. Ülkeden ayrılan göçmen sayısı ise 8.3 bin kişiye çıktı.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 21:31
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  2. Orta Asya
  3. Rusya
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