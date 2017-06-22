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Orta Afrika'da kanlı çatışma! Onlarca ölü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin orta kesiminde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmada onlarca kişi hayatını kaybetti.

22 Haziran 2017 Perşembe 12:52
Orta Afrika'da kanlı çatışma! Onlarca ölü

Eski Seleka silahlı grubuna bağlı Nureddine Adam yönetimindeki Orta Afrika'nın Dirilişi (FPRC) grubunun Sözcüsü Ebu Bekir Sidi, AA muhabirine açıklamasında, ülkenin orta kesimindeki Bria kentinde eski Seleka ile anti-Balaka silahlı grupları arasında çatışma çıktığını ifade etti.

Sidi, Bria kentinde geçen hafta FPRC'ye bağlı bir generalin öldürülmesinin ardından patlak veren çatışmalarda onlarca kişinin öldüğünü ve çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

ÖLENLERİN KİMLİĞİ HAKKINDA BİLGİ VERİLMEDİ

Müslüman Seleka silahlı grubunun, Aralık 2012'de yönetime karşı ayaklanmasıyla ülkede siyasi kriz baş göstermiş, Hristiyan anti-Balaka ile Seleka üyeleri arasında çıkan çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Şubat 2016'daki devlet başkanı seçiminin ardından siyasi kriz sona ermesine rağmen ülke zaman zaman şiddet olaylarına sahne oluyor.

Silahlı Seleka örgütünde birlik ruhunun kaybolduğunu öne süren bir kısım milis, 2014'te örgütten ayrılarak eski Seleka üyeleri adı altında toplanmıştı. Bu grubun üyeleri, şiddet eylemlerine devam ediyor.

Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 12:52
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