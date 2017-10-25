Örnek vatandaşlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuğu olacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 29 Ekim'de bir resepsiyon verecek.

Resepsiyona sanat, spor ve iş dünyasından isimler ile çeşitli meslek kuruluşlarının temsilcileri iştirak edecek.

Külliye'deki resepsiyonun davetlileri arasında, yaptıkları çalışmalar ve yaşam hikayeleriyle gündeme gelen ve topluma örnek olan vatandaşlar da bulunuyor.

"Rizeli Heidi", köpeği Tomi ile gelecek

Resepsiyona, yeni doğum yapmış keçiyi sırtında, yavrusunu ise köpeği Tomi'nin sırtındaki okul çantasına koyarak barınağa götüren 12 yaşındaki Rizeli Hamdu Sena Bilgin, köpeği Tomi ile davet edildi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı Yağcılar köyünde hayvancılıkla geçimini sağlayan Atilla ve Havva Bilgin çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Hamdu Sena, Atatürk Ortaokulu 6. sınıfta eğitim görüyor.

Veteriner hekim olmak isteyen ve "Rizeli Heidi" olarak bilinen Bilgin'in keçi ve köpeğiyle fotoğrafı sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

"Koltuklar kirlenmesin" diyen madenciler

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) işletmesinde çalışan ve bindikleri otobüste "koltuklar kirlenmesin" diye ayakta yolculuk eden maden işçileri, resepsiyonun davetlileri arasında yer alıyor.

İşçiler, otobüsün boş koltuklarını kirletecekleri düşüncesiyle 5 kilometrelik yolu ayakta gitmişti.

Engelli yeğenine 40 yıldır annelik yapıyor

Resepsiyona, anne ve babasını kaybeden 41 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli yeğeni Murat Memiş'in bakımını 40 yıldır tek başına üstlenen, Çorum'da yaşayan 67 yaşındaki Pakize Memiş de davet edildi.

Ayrıca temizlikçilikten patronluğa uzanan başarı hikayesine imza atan 38 yaşındaki Şehriban Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda hazır bulunacak.

"İncir cipsi" ile girişimci olan anne-kız

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde inciri farklı şekilde kurutarak elde ettiği ve "incir cipsi" adını verdiği ürünle başarılı bir girişimcilik örneği sergileyen Semra Ünal ve İstanbul Üniversitesi'nde okuyan 22 yaşındaki kızı Gizem Ünal da resepsiyonda yer alacak.

"Bomba Bulan Casus Drone"

Terörün bölgeye verdiği zarardan etkilenerek toprağa gömülü patlayıcıların yerini tespit edebilen insansız hava aracı tasarlayan, Muş'ta yaşayan ortaokul öğrencisi Mert Delibalta da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki resepsiyonunun davetlileri arasında bulunuyor.