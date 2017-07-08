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Ormanlık alanda yangın

Van’ın Çatak ilçesindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:25
Ormanlık alanda yangın

Alacayar Mahallesi Sarıgöz Caddesi yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesiyle Çatak Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan talimatıyla Van Büyükşehir Belediyesi Çatak İtfaiye Şefliği, VEDAŞ, Orman Genel Müdürlüğü ve Çatak Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi. 4 saat süren çalışmanın ardından yangın söndürüldü. Çıkan yangında can kaybı yaşanmazken, 3 ev hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:25
  1. Çatak
  2. Orman Genel Müdürlüğü
  3. Van
  4. Çat
  5. Yangın
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