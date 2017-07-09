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Ormanlık alanda korkutan yangın

Antalya’nın Alanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve sıcak hava nedeniyle yayılmasından korkulan yangın, havadan ve karadan yapılan erken müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:02
Ormanlık alanda korkutan yangın

Aşırı sıcakların yaşanmasıyla birlikte yangınlar, ormanları yeniden tehdit etmeye başladı. Alanya bağlı Tepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 17.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Orman İşletme Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Alanya Belediyesi itfaiye ekipleri ve arazözleri karadan bir yangın söndürme helikopter de havadan müdahale etti.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü. Yaklaşık 3 dönüm alanda etkili olan yangında soğutma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:02
  1. Antalya
  2. Orman İşletme Müdürlüğü
  3. Alanya
  4. Antalya Büyükşehir Belediyesi
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