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Ormanları böceklerden korumak için kuşlara yuva yaptılar

Erzurum Orman Bölge Müdürlüğü, ormanları zararlı böceklerden korumak için böceklerle beslenen kuşlara özel yuvalar yaptırıyor.

30 Haziran 2017 Cuma 10:13
Ormanları böceklerden korumak için kuşlara yuva yaptılar

Orman Bölge Müdürü Şaban Bıyıklı, ormanlarda zararlı böceklerle mücadele ettiklerini söyleyerek, "Ormanlarımızda zarar yapan böcekler var oldukları müddetçe bununla ilgili bizim mücadelelerimiz çeşitlidir. Bunların başında koruyucu mücadele dediğimiz, böceklerle beslenen böcekçil kuşların sayısının popülasyonun artırılmasıdır. Bunun için destekleyici mahiyette ormanların kuş yuvalarına asarız, kuş yuvasında çok bulunan bu kuşlar bulundukları yerlerdeki böceklerin sayısını azaltarak orman sağlığı için bir şekilde koruma sağlanmaktadır. Bu ortam normal şartlarda doğada böcekçil kuşların yuvaları vardır. Belli şekilde hastalanan veya böceklerin yuvası bulunan ağaçlarında var oldukları müddetçe kuşların yuvalanması güçleşmektedir. Bizler de kuşlara yuva yaparak destek olmaya çalışıyoruz. Buradaki böcek sayılarını azaltmak için kuşların sayısını artırarak onların sağlığına katkı yapmaya çalışıyoruz. Bu şekilde de tabiatın dengesini oluşturmaya destek veriyoruz" diye konuştu.

Haber Tarihi: 30 Haziran 2017 Cuma 10:13
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