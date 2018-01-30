Ormanın ortasında şok eden çadır!

Sarıyer'de polis ekipleri ormanlık alanında kurulan kumar çadırına baskın düzenledi. Müşterilerin servisle taşındığı çadır kumarhaneye yapılan baskında 51 kişiye ceza kesildi. Kumar oynatan 5 kişi ise gözaltına alındı.

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ayazağa'ya 5 kilometrelik ormanlık alanda kurulan çadırda kumar oynatıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Gece 01.00 sıralarında çadır kumarhaneyi basan ekipler, bir adet tombala makinesi, tombala pulları ve bin 680 TL para ele geçirdi. Çadır kumarhaneyi işleten 5 kişi gözaltına alınırken, kumar oynayan 51 kişiye kabahatler kanununa göre ceza kesildi. Polisler jeneratörle elektrik sağlandığını belirlediği çadır kumarhaneye müşterilerin de Ayazağa'dan kaldırılan servisle götürüldüğünü belirledi.