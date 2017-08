Orman'dan TFF'ye çok sert sözler

Siyah-beyazlıların başkanı Fikret Orman, "Beşiktaş'a oyun oynanıyor. Ele ele tokalaşmayan insanların bir anda kanki olmasını kamuoyu görüyor. Taraftarımız galeyana gelmesin, sahada oynayıp yine şampiyon olacağız" açıklamasını yaptı.

İşte Fikret Orman'ın açıklamaları...

"YAZIK GÜNAH DEĞİL Mİ?"

Biz de Konyaspor da maç oynamak için geldi. Güvenlikçileri seçmedik. Daha önce 2 organizasyonda da benzer şeyler oldu. Şimdi biz cezalandırıldık. Konyaspor da 5 maç ceza aldık, yazık günah. Stadyumun imkanları müsait değilse buna karar verecek merci biz değiliz. Biz ve Konyaspor oraya misafir olarak gittik.

"TFF İLE KAVGA ETMEMİZİ İSTİYORLAR"

Beşiktaş taraftarı da meşale yaktı ama bunlar stada nasıl giriyor? Bunun sorumlusu Beşiktaş değil, biz bu işi organize etmedik. İçerik kaçan girenler var. Bunların önlemini alması gereken TFF. Herkes suçlu ama TFF değil. TFF ile ve tüm kurumlarla ilişkilerimize dikkat ediyoruz. Nezaket içerisinde Türk futboluna katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bizden önce TFF ile çok kavga ediliyordu ama biz bunu yapmadık. Herkes, bizi TFF ile kavga ettirtmeye çalışıyor. Buna TFF de dahil.

"BU CEZA VİCDANLARA SIĞAR MI?"

Geçen sene 34 haftada 2 milyon 750 bin defa Passolig turnikesi dönmüş. Beşiktaş'ın sahası içerisinde 530 bin civarına, rakip sahalarla birlikte 600 bin taraftarımız maça gitmiş. Yüzde 22'yi oluşturmuşuz. Stattlara seyirci gitmezken, buna en büyük katkı sağlayan Beşiktaş Kulübü'ne ceza veriyorsunuz. Bu ceza vicdanlara sığar mı? Bunu düzeltmek TFF'nin işi. TFF'nin seyirci gelmesi için çabası var mı? Yok ama biz uğraşıyoruz.

"BEŞİKTAŞ DÜNYAYI SÜREKLİ AYAĞA KALDIRIYOR"

Dünyayı ayağa kaldırırım ne demek? Beşiktaş zaten her dakika saha içi ve saha dışı olaylar dünyayı sürekli ayağa kaldırıyor. Come to Beşiktaş, sessiz tezahürat kampanyası, transferler, sürekli dünyayı ayağa kaldırıyor ama bize karşı oynanan oyunları görüyoruz.

"BİZE OYUN OYNAMASINLAR, KANKİ OLDULAR"

Kimse otoriteyi Beşiktaş üzerinden kurmaya çalışmasın. Bize oyun oynamasınlar, bizim tek oyunumuz saha içerisinde. Beşiktaş'a oynanan oyunu herkes görüyor. 1 maç sahamız kapansa ne olur? Beşiktaş! Taşa toz gelirse sadece yavaşlar, başka bir şey olmaz. Ele ele tokalaşmayan insanların bir anda kanki olmasını kamuoyu görüyor. Benim kelimemden bir dünya çıkartmaya çalışıyorlar. Ben ilk kez ceza yedim, her şeyin bir ilki varmış. Hayırlısı olsun.

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI GALEYANA GELMESİN"

Bütün Beşiktaş camiasına sesleniyorum, oyuna gelmeyeceğiz. Beşiktaş taraftarı, Beşiktaş ailesinden sorumludur. Beşiktaş'ı iyi temsil etmek zorundayız. Beşiktaş üzerine oynanan oyunlara gelmeyeceğiz. Bu olaylar bizim stadımızda olamaz. Hiçbir maçımızda olay olmaz. Bizim organizasyonumuzda böyle bir şey olmaz. Bütün Beşiktaşlıları sakin olmaya davet ediyoruz.

"ANTALYASPOR MAÇINA TARAFTAR GELMESİN"

Herkes maçını evde izlesin. Taraftar arasına sızan kişiler olabilir ve işleri başka yere çekmeye çalışabilirler. Uyanık olalım, biz bir spor olayı yapıyoruz. Tarihte ilk kez haksızlığa uğramadık. geçen sene şampiyonluğa giderken Talisca'ya da ceza verdiler ama biz yine şampiyon olduk. Herkes evinde maçı izlesin ve dua etsinler. Kimse galeyana gelmesin, Beşiktaş bizim Beşiktaş'ımız. Bu oyunlara en başta biz müsaade etmeyeceğiz.

"TWITTER'I AÇIP CEZA VERİYORLAR"

Biz yine taraftar desteğiyle bütün dünyayı ayağa kaldıracağız ve yine kamuoyunun sevgisini kazanacağız. Herkes lige şampiyon olmak için çıkıyor. Buna bırakın da saha karar versin. Tahkim Kurulu, hukuksal karar vermiyor. Twitter'ı açıp karar veriyorlar. Siz temsilci raporuna göre karar vereceksiniz.