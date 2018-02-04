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Ormanda drone ve narkotik köpekli aramada 98 kilo esrar ele geçirildi

Mersin'de ormanlık alanda saklanan 98 kilogram esrar, drone ve narkotik köpeği ile aranarak bulundu.

04 Şubat 2018 Pazar 12:25
Ormanda drone ve narkotik köpekli aramada 98 kilo esrar ele geçirildi

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, doğu illerinden getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun kentte piyasaya sürüleceği istihbaratını aldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, uyuşturucunun merkez Mezitli ilçesindeki ormanlık alanda gizlendiği bilgisine ulaştı. Daha sonra harekete geçen ekipler, belirlenen alanda drone uçurup narkotik köpeği ile arama yaptı.

Operasyonda 19 çuval içerisinde çalılıkların arasına gizlenmiş 98 kilogram esrar ele geçirip 3 kişiyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Tarihi: 04 Şubat 2018 Pazar 12:25
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