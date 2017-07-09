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Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük alan kül oldu

Bolu’da sebebi henüz belirlenemeyen orman yangınında yaklaşık 15 dönümlük arazi kül oldu. Yangına ilk müdahaleyi köylüler çevredeki ağaçları keserek yaptı.

09 Temmuz 2017 Pazar 22:03
Ormanda çıkan yangında 15 dönümlük alan kül oldu

Bolu’nun Işıklar köyü yolu üzerinde Kuzörendağlı mevkiinde bulunan ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormanda dumanların yükseldiğini gören köylüler, itfaiye ekiplerine haber verdi. Daha önce kesim yapılan ormanlık alanda itfaiyenin gelmesini bekleyen bazı vatandaşlar yangının daha fazla büyümemesi için ağaçları keserek yangın alanından uzaklaştırdı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın, ormanlık alan içerisinde yaklaşık 15 dönümlük araziyi etkisi altına alarak küle çevirdi.

Yangına müdahale etmek için gelen itfaiye ekiplerinin hortumlarının uzunluğu yetersiz kaldı. Olay yerine çağrılan arazözler ile yangının devam eden bölümüne ulaşmaya çalışan ekipler söndürme çalışmalarına devam ediyor.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 22:03
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