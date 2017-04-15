Orman: Yaşananlardan sorumlu Lyon Kulübüdür

Vodafone Arena'da yapılan basın toplantısı öncesinde barkovizyondan maç öncesinde tribünlerde yaşanan ve saha içindeki olaylarla ilgili görüntüleri izleten Orman, meydana gelen gerginlikten Beşiktaş'ın sorumlu olmadığını söyledi.



Orman yaptığı açıklamada, "Stadın içinde olaylar başlamadan önce yüzleri maskeli kişiler vardı. Taraftar mıdır ne olduğu belli olmayan insanların Lyon Kulübünün Türk taraftarlarına satmış olduğu biletleri alan insanlara saldırıyla başlıyor olaylar. Görüntüdeki kar maskeli kişiyle Lyon Kulübü Başkanı konuşuyorlar. Başkanla konuşan ve saha içinde görüntüsü olan aynı kişi. Lyon Kulübü Başkanı 'Beşiktaş buraya organize gelmiş' diyor ya, neyin organize olduğu anlaşılsın diye söylüyorum. Çoluk çocuğun olduğu yerlerde ellerinde nelerle saldırdıklarını görüyorsunuz. Kar maskelileri polis tribünden aşağı alıyor, bir tanesini tutukladıkları yok." diye konuştu.

Olympique Lyon Kulübünün Beşiktaş'ın talebi olmadan Türk taraftarlarına 17 bin bilet sattığını vurgulayan Orman, "Bunu duyunca UEFA'ya bilgi verdik. Bu biletler bizim isteğimizle değil Lyon Kulübünün kendi stratejisine göre satılmıştır. Bunlarla alakalı sorumluluğumuz yok diye UEFA'ya bildirdik. Bu organizasyonu yapan Lyon Kulübüdür. 'Satışa çıkınca alınıyor' diyorlar. Bu hedef saptırmadır. Araştırdık, herkes yan yana, üst taraftan belli bir yerden biletlerini almış. Çünkü Lyon orayı tarif etmiş. Lyon bu işten para kazanmak istemiş ve bizim aldığımız biletlerle 1 milyon euroya yakın hasılat elde etmişler. Sorumlu olan Lyon Kulübüdür." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Kulübünün olaylara rağmen maçın oynanması taraftarı olduğundan söz eden başkan Orman konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz her zaman yapıcı olarak hareket ettik. 'Maç oynansın' dedik. Güvenliğimiz yok, güvenliği Fransız polisi, Lyon Kulübü sağlamak zorunda diye bir talepte bulunmadık. Maçın hakemi teknik direktörleri ve kaptanları çağırıyor, Şenol Güneş 'Sahanın ortasında el ele buluşalım, dostluk mesajı verelim' diyor. Pozitif katkı vermek istiyoruz. Biz orada misafiriz. Sahaya girme olaylarının muhatabı biz değiliz. Vodafone Arena'da Şampiyonlar Ligi maçları, UEFA maçları oynadık ve her maçta teşekkür aldık. Portekizli, İtalyan taraftarlar geldi. Böyle bir şeyle karşı karşıya kalmadık. Maç Lyon'da oynanıyor, Lyon taraftarı sahaya giriyor, gol oluyor taraftarlar oyuncu gibi saha içindeler. Biz bir şey demiyoruz ama 'İstanbul'daki maç taraftarsız oynansın' diyorlar. Maç Vodafone Arena'da mı oynandı, hayır. Bunun spor ahlakına yakışır tarafı yoktur, ayıptır. Maçı provoke etmek için algılara giriyorlar. Burada taraftarıyla bütünleşmiş Beşiktaş'ı yenemeyeceklerinin inancı var. Lyon Kulübü Başkanı takımına güvenmiyor."

Fransız ekibinin ekstra bilet talepleri konusunda da yardımcı olabileceklerini vurgulayan Orman, "VIP'de 200 kişilik yerleri var, kullanmak isterlerse kullanırlar. İstemezlerse biz kullanırız. Kurallar neyse hepsine uyarız. Duruşumuz asalet duruşudur, bundan asla taviz vermeyiz. Maçlar kazanılır, kaybedilir ama üzerimize yapışacak kötü bir şeye izin vermeyiz. Maç esnasında Lyon tarafından olumsuz bir tutum görmedik. Maça gelene kadar her şey iyiydi. Loca talebimiz oldu, parasını ödedik verdiler ama biraz pahalı geldi. Bir locaya 24 bin euro ödedik. Bizim de gözden geçirmemiz lazım." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA