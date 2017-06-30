Orman yangınlarına ilk müdahale köylülerden

Artan sıcaklıklarla beraber orman yangının riskinin artması sebebiyle harekete geçen Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa’nın farklı bölgelerindeki 14 köye su tankeri dağıttı. Orman Bölge Müdürlüğü’ndeti dağıtım törenine su tankerinin verileceği köylerin muhtarları ve yetkililer katıldı.

Yetkililer, dağıtım öncesi muhtarlara tankerlerin kullanımı hakkında bilgiler verdi. 2.5 ton su taşıyabilen tankerler, herhangi bir yangın tehlikesi karşısında ilk müdahaleyi yapmayı kolaylaştıracak. Öte yandan tankerler köylerde çıkabilecek ev yangınlarına müdahale için de ullanılabilecek. Ayrıca tankerler çevre temizliğinde de kullanılabilecek.

Bursa Orman Bölge Müdürü Arif Can, şimdiye kadar köylere 94 adet su tankeri dağıttıklarını belirterek, "Bursa Orman Bölge Müdürlüğü olarak 94 adet köyümüze su tankeri dağıtımı yaptık. 2017 yılında da 14 adet bu tankerlerden aldık ve köy muhtarlarımıza hediye ediyoruz. Bu tankerlerin özelliği 2.5 ton su almasıdır. Muhtarlarımız bu tankerleri köylerinde kullanacak" şeklinde konuştu.

Orman yangınlarına ilk müdahalenin tankerler sayesinde muhtarlar tarafından yapılacağını ifade eden Can, "Orman yangını, ev yangını gibi durumlarda muhtarlarımız ilk müdahaleyi bu tankerlerle yapacak. Bizim için ilk müdahale çok önemli, netice itibariyle orman yangını bir kıvılcımla başlayıp büyümektedir. Dolayısıyla köylülerimiz acil müdahale durumlarında bu tankerleri kullanacak" ifadelerini kullandı.

Yangınla mücadele proje kapsamında Çaybaşı, Gökçeören, Zeyniler, Elmalı, Orhaniye, Ericek, Narlı, Şahinyurdu, Mahmudiye, Bakırköy, Yaylacık, Dışkıya, Şükraniye ve Ağlaşan köylerine tanker dağıtıldı.