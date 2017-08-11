Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi yaptı

Sokak hayvanlarına su götürürken orman yangını söndürdüler.

11 Ağustos 2017 Cuma 22:24
Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi yaptı

Kurna Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi ekipleri yaptı.   Sokak hayvanlarının suluklarını doldurmak üzere su tankeriyle bölgede bulunan Veterinerlik İşleri Ekipleri, alevleri kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti.

Köyler bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının günlük beslenme ve su ihtiyacını karşılayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Ekipleri, Kurna Mahallesi’nde büyük bir faciayı önledi. Sulukları yıkamak ve doldurmak üzere bulundukları alanda orman yangınını fark eden ekipler, sulama aracıyla hemen müdahale etti. Çam ağaçlarıyla kaplı alandaki alevleri söndürmek için büyük çaba gösteren belediye çalışanları, yangını büyümeden kontrol altına alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alanda soğutma işlemi yaptı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 22:24
  1. Pendik Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afyon'da fabrikada patlama! Yaralılar var
    1. Afyon'da fabrikada patlama! Yaralılar..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Medeni diye övülen İngilizlerin yamyam..
    4. Bunu artık e-Devlet'ten yapabilirsiniz!
    5. FETÖ'yü ülkeden tamamen sildiler!..
    6. Türkiye sınırında 7 İHA ele geçirildi
    7. BM, ABD ve Kuzey Kore'yi uyardı
    8. Yalçın: Masanın Gücü Emeğin Gücü İle..
    9. 350 bin öğrenciyi buluşturanBir..
    10. Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik..
    11. Mercedes-Benz Türk’ten Ağustos ayına..
    12. Brisa, Belgelendirilen Ar-Ge Merkezi..
    13. Hindistan, Müslümanları sınır dışı..
    14. Trump'tan 'Kuzey Kore'ye bir tehdit..
    15. Erdoğan tatil için konuştu,..
    16. İşte 10 proje ile dünya nüfusunu..
    17. FETÖ'nün devleti işgal etmeye kalktığı..
    18. Bolt'tan Ramil Guliyev yorumu
    19. Kabul edilirse emekliye 720 TL zam..
    20. Çin safını belirledi: Saldırıyı ABD..
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İlahiyat ve hukuk fakülteleri doldu taştı!
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    İstihbarat alındı… Özel timler hemen o bölgeye indirildi! Karşılaşılan manzara…
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Deniz Baykal tavır koydu: Gitmem
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı
    Türkiye'nin duvarı Almanların canını sıktı