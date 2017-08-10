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Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi yaptı

Kurna Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi ekipleri yaptı. Sokak hayvanlarının suluklarını doldurmak üzere su tankeriyle bölgede bulunan Veterinerlik İşleri Ekipleri, alevleri kontrol altına alarak olası bir facianın önüne geçti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:36
Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi yaptı

Köyler bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının günlük beslenme ve su ihtiyacını karşılayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Ekipleri, Kurna Mahallesi’nde büyük bir faciayı önledi. Sulukları yıkamak ve doldurmak üzere bulundukları alanda orman yangınını fark eden ekipler, sulama aracıyla hemen müdahale etti. Çam ağaçlarıyla kaplı alandaki alevleri söndürmek için büyük çaba gösteren belediye çalışanları, yangını büyümeden kontrol altına alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alanda soğutma işlemi yaptı.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:36
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