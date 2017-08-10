Orman yangınına ilk müdahaleyi Pendik Belediyesi yaptı

Köyler bölgesinde bulunan sokak hayvanlarının günlük beslenme ve su ihtiyacını karşılayan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Veterinerlik İşleri Ekipleri, Kurna Mahallesi’nde büyük bir faciayı önledi. Sulukları yıkamak ve doldurmak üzere bulundukları alanda orman yangınını fark eden ekipler, sulama aracıyla hemen müdahale etti. Çam ağaçlarıyla kaplı alandaki alevleri söndürmek için büyük çaba gösteren belediye çalışanları, yangını büyümeden kontrol altına alırken olay yerine gelen itfaiye ekipleri de alanda soğutma işlemi yaptı.