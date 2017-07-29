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Orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde, dağlık alanda çıkan orman yangınında 7 hektarlık alan zarar görürken yangın kontrol altına alındı.

29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
Orman yangını kontrol altına alındı

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir’in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Dağı’nda başlayan yangında 7 hektarlık alan zarar gördü. Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler yangına karadan ve havadan 1 uçak, 10 arazöz, 3 helikopter, 2 su tankeri, 1 dozer ve 70 kişiyle müdahale etti. Arazinin engebeli olmasından dolayı söndürme çalışmaları güçlükle sürdürülürken yangın kontrol altına alındı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 17:39
  1. Balıkesir
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