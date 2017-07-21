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Orman ve Su İşleri Bakanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ile 6'sı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

21 Temmuz 2017 Cuma 10:45
Orman ve Su İşleri Bakanlığında FETÖ operasyonu: 20 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ile 6'sı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 10:45
  1. Ankara
  2. Cumhuriyet Başsavcılığı
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