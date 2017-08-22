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Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan Ayvalık'taki yangın için açıklama

Eroğlu, Ayvalık Cennet koyundaki yangında sabotaj ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

22 Ağustos 2017 Salı 17:01
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'ndan Ayvalık'taki yangın için açıklama

Niğde'de birtakım ziyaret ve toplu açılış törenlerine katılan Bakan Eroğlu, Ayvalık Cennet koyunda meydana gelen yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Jandarma ve polisin yangınla ilgili araştırmalarının devam ettiğini belirten Eroğlu, Ekim veya Kasım ayında fidan dikimi yapacaklarını söyledi.

"İSMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ"

Eroğlu Niğde Valiliği'ndeki basın toplantısında şunları söyledi:

"Ayvalık'ta meydana gelen yangında bir sabotaj ihtimali üzerinde duruyoruz ama netleşmedi. Jandarmamız ve polisimiz bu olayı araştırıyor. Ama ben orayı görmüştüm güzel bir yer Şeytan Sofrası isimi verilen bir yer ama biz ismini değiştireceğiz Cennet Sofrası ismini vereceğiz. Hemen toprak işlemine başlayın dedim. Birkaç sanatçıda tweet atmış 'Veysel hoca buraya hemen ağaç dik, dikersen bizde geleceğiz' diye buyurun toprak işlemi başladı Ekim veya Kasım ayında fidan dikimi yapacağız. 1 metrekaresini dahi hiç kimseye tahsis etmeyeceğiz. Dolayısıyla 1 yıl zarfında da biz orayı tamamen yeşil yaparız."

"ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALEDE İLK SIRALARDAYIZ"

Bakan Eroğlu ayrıca dünyada orman yangınlarında Türkiye olarak ilk sıralarda olduklarını belirtti. Eroğlu, "Göletlerde dünya birinciliği bizde, meteorolojide dünyada 6'ya giren ülkeyiz. Orman yangınlarına müdahalede ilk 6'nın içerisindeyiz. Son teknoloji ile ekiplerimiz yangınlara müdahale ediyoruz. Dün akşam bize Gürcistan'da yangın olduğu ile ilgili Başbakan Başbakanımızı aradı. Bizde 2 helikopter gönderdik çünkü yerleşim alanları tehdit altındaymış. Geçen yıl İsrail'de büyük bir yangın vardı gönderdik söndürdük. Rusya'da 5 yıl önce yangın vardı ekiplerimizi gönderdik hatta Rusya'da daha or bir yere gönderelim mahcup olsunlar diye. Bizim ekibimize Sayın Putin takdir belgesi verdi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 17:01
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