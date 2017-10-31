Orman: Köprünün altından daha çok sular akacak

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. haftasında yarın Monaco'yu yenerek, hem bu kulvarda unvanların sahibi olmak hem de taraftarlarını sevindirmek istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olan Fikret Orman, Vodefone Park'ta AA Spor Haberleri Yayın Yönetmenliği yönetici ve editörlerinin sorularını yanıtladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın Monaco ile oynayacakları müsabakaya değinen Orman, "Ülkem ve kulübüm adına önemli bir maç. Gruptaki 3 maçımızda 3 galibiyet aldık. Dördüncüyü de almak istiyoruz." dedi.

Monaco müsabakasını galip tamamlamaları halinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımlarının başarı grafiğiyle ilgili birçok unvana da sahip olacaklarını aktaran siyah-beyazlı kulübün başkanı, şunları söyledi:

"Grup etabında ilk defa 12 puana ulaşan takım olarak, bir unvan elde edeceğiz. Üst üste 4 maç kazanarak yine bir başka unvanın sahibi olacağız. Şampiyonlar Ligi zorlu bir kulvar. Kulüpler para kazanıyor, oyuncularına dağıtıyor. Oyuncular için de motivasyon kaynağı. Yine futbolcular için bir vitrin. Dünya çapında kendilerini gösterebilmek için önemli bir yer. Beşiktaş'ın oturmuş bir teknik kadrosu, oyuncu yapısı, muhteşem taraftarı ve çok güzel bir stadı var. İnşallah yarın Allah bize insanlarımızı sevindirmeyi nasip etsin."

Orman, Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştıkları rakiplerin gücüyle ilgili küçümseyici yorumlar yapılmasıyla ilgili olarak, "Futbolda herkes yorum yapar. Bazısı objektif yorum olur, bazısı küçümseyici yorumlar olur. Maalesef bunlar var. Bizim açımızdan bunun üzerine söylenecek çok şey yok. Onlar kötü olsunlar da biz tüm maçları kazanalım. Allah da nasip etsin, gidebildiğimiz yere kadar gidelim. Herkes her şeyi görüyor." ifadelerini kullandı.

- "Köprünün altından çok sular akacak"

Fikret Orman, Galatasaray'ın lider durumda bulunduğu Süper Lig'de uzun bir sürecin olduğunu aktararak, "Süper Lig'de köprünün altından çok sular akacak." diye konuştu.

Puan farklarının suni olduğu yönündeki yorumların hatırlatılması üzerine Orman, "Ben, rakiplerim hakkında yorum yapmak istemem. Galatasaray, son maçını kaybetse de şu anda bizim 5 puan önümüzde. Demek ki bugüne kadar bize göre daha başarılı bir grafik çizmişler. Önümüzde uzun bir süreç var. Kış dönemi gelecek, sakatlıklar olacak, kupa maçları oynanacak. Yine ekonomik durum bunun içinde önemli. Oyuncuların paralarını alması, takım içinde huzuru etkileyen şeyler. Daha mayıs ayına kadar zaman var." değerlendirmesinde bulundu.

Fikstürle ilgili yorum yapmak istemediğini anlatan başkan Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bazen şans sizinle olur, bazen olmaz. Bazen rakibin iniş dönemine denk gelir maçınız, tam tersine yükseliş döneminde de karşılaşabilirsiniz. Bunlar şansla alakalı. Zaten sıralamaya baktığınızda da farklar çok yakın. Galatasaray, altındaki takımlarla puan olarak yaklaştı. İlk 10 sıradaki takım birbirine yakın. Üst üste 2 maç kaybetsen, 10. olabilirsin veya iki maç kazansan lider olabilirsin. Rekabet güzel, puan kayıplarını kimse istemese de olması güzel. Rekabet olsun. Dünyada da ligimiz izlensin. Ligin değeri yukarı çıksın. Bunun herkese getireceği faydalar var. Ben ligdeki rekabetten mutluyum."

- "Süper Lig'de karşımıza farklı bir motivasyonla çıkılıyor"

Fikret Orman, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde alınan başarılı sonuçların aksine Süper Lig'de henüz istenen seviyede olunamaması konusunda, "Beşiktaş bir vitrin kulüp. Maçları dünyada takip ediliyor. Son iki sezonun şampiyonu olmamızdan da kaynaklı, karşımıza oyuncular daha farklı bir motivasyonla çıkıyorlar. Hocaları da aynı şekilde." şeklinde konuştu.

Ligde oynadıkları takımların çoğunlukla savunma yaptıklarını vurgulayan başkan Orman, "Şikayet ettiğimden söylemiyorum. Tabii ki kaybetmemek için, kontrataklarla kazanabilmek için bunu yapacaklar. Bizim bunları da aşmamız lazım. Burada oynamak için değil de oyunu bozmak için mücadele ediliyor." açıklamasında bulundu.

Ayrıca maçlarda oyunun çok durmasından yakınan Orman, "Türkiye'de hakemlerimiz, pırlanta gibi insanlar. Bu durumda biz kulüp yöneticilerinin de suçu var. Hakemler çok konuşulur ve her mevzu televizyon önünde milimetresine göre tartışılır hale gelince, onlar da hata yapmamak için oyunu çok durduruyorlar. Bu sefer de maç oynanmıyor. Bunlar dezavantajlı durumlar. Türkiye ligi çok zevkli bir lig. Daha da iyi olacak inşallah." şeklinde görüş belirtti.

- Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman: "Beşiktaş'ın dünya çapında işler yapması lazım ki hem bilinirliği artsın hem ülkesine hizmet etsin hem de dünya çapındaki kulüpler düzeyinde geliri olsun" - "(Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına başkan düzeyinde katılmamaları) Ben, başkanın olmadığı yerde ikinci başkanın (Şekip Mosturoğlu) başkanlık yapabileceği yere katılamam. Ben bir camiayı temsil ediyorum. Benim saygınlığım camiamın saygınlığıdır" - "(Yabancı sermaye gruplarının futbola yatırım yapması ve kulüp satın alması) Bizim kurumumuz hariç neden olmasın. Beşiktaş Kulübünün yapısı böyle bir şeye müsait değil"

Siyah-beyazlı kulübün sponsorluklarıyla ilgili görüşmelerin sürdüğünü aktaran Orman, "Sponsorluk görüşmeleri hiç bitmez. Bazı konularda sponsorlukta 2-3 senemiz dolu. İki sene sonrası için uğraşıyoruz. Tırnaklarımızla kazıyarak o işleri yapıyoruz. Globalde büyümemiz lazım. Dünya markası haline geldiğimiz gün sponsorluk gelirlerimiz artacaktır." diye konuştu.

Beşiktaş'ı dünya markası haline getirmeyi hedeflediklerini vurgulayan başkan Orman, "İspanya'da Barselona diye bir şehir var. Barcelona Kulübünü çıkarın öyle bir şehrin hiçbir önemi kalmaz. 100 yıllık bir geçmişi var. Bizim kulübümüz 115 senelik. Şehirden daha eski bir kulübüz. Barselona'ya 28 milyon kişi ziyarete gidiyor. Onu marka haline Barcelona Kulübü getirdi. Beşiktaş'ın dünya çapında işler yapması lazım ki hem bilinirliği artsın hem ülkesine hizmet etsin hem de dünya çapındaki kulüpler düzeyinde geliri olsun." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Manchester United takımının dünya çapında 650 milyon taraftara sahip olduğuna değinen Orman, şunları kaydetti:

"Çin, Azerbaycan, Kazakistan, Malezya, Endonezya, Irak, İran, Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika, hedef çalıştığımız bölgeler. Her hafta bununla alakalı 2-3 saat toplantı yapıyoruz, seyahatlere gidiyoruz. Takımımız devre arasında değil ama sezon sonunda uzak seyahatlere gidecek. Manchester United'ın 650 milyon taraftarı var. Manchester şehrinde 300-400 bin taraftarını bulamazsınız. 1992-93 sezonlarında oralara gitmeye başlamışlar. Şu anda forma göğüs reklamına 75 milyon pound ödüyorlar. Türkiye'de reklam bulmaya zorlandığımız yerde o gelirleri elde ediyorlar. Beşiktaş, Galatasaray ile Çin'de Kazakistan'da maç yapsın. Keşke Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki Süper Kupa maçı Azerbaycan'da yapılsaydı."

- "Camiamın saygınlığını aşağı indiremem"

Fikret Orman, ikinci başkanlığını Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu'nun üstlendiği Kulüpler Birliği Vakfının toplantılarına başkan düzeyinde katılarak, kulübün saygınlığını aşağı indirmeyeceğini söyledi.

Kulüpler Birliği Vakfı toplantılarına yönetici düzeyinde katılma kararlarıyla ilgili konuşan siyah-beyazlı kulübün başkanı, "Beşiktaş Kulübünün başkanıyım. Başkanın bir seviyesi vardır. Dursun Bey, yaşça bizden büyüktür, 'ağabey' deriz. Yanındaki Şekip Mosturoğlu da bizim arkadaşımızdır. Oraya Fenerbahçe Kulübünün başkanı gelsin, sıkıntı yok. Ben, başkanın olmadığı yerde ikinci başkanın başkanlık yapabileceği yere katılamam. Ben bir camiayı temsil ediyorum. Benim saygınlığım camiamın saygınlığıdır. Ben de camiamın saygınlığını aşağı indiremem." şeklinde görüş belirtti.

- "Bir anonim şirketi yabancı şirket keşke alsa"

Fikret Orman, yabancı sermaye gruplarının futbola yatırım yapması ve kulüp satın almasıyla ilgili, "Bizim kurumumuz hariç neden olmasın. Beşiktaş Kulübünün yapısı böyle bir şeye müsait değil. Biz halkın takımıyız. Dinamiklerimiz farklı. Halkın içinden gelen bir kulübüz. Bir anonim şirketi yabancı şirket keşke alsa. İçine yeni oyuncular girsin ki pasta ve rekabet büyüsün. Buna sıcak bakarım ama konuşulanların hepsi bir rivayetten ibaret. Kim dedi, kime müşteri gelmiş... Ortada somut bir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

- "Kartal Yuvası, yüzde bin 400 büyüdü"

Orman, Beşiktaş Kulübünün lisanslı ürünlerinin satıldığı Kartal Yuvası mağazalarının kendileri göreve geldikten sonra yüzde bin 400 büyüdüğünü dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Fransa ligi takımlarından Monaco ile yapacakları maçta, taraftarlarının stada erken gelerek Kartal Yuvası'nda alışveriş yapmasını isteyen Orman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Taraftarımız yarınki Monaco maçına erken gelsinler ve Kartal Yuvası mağazalarından alışveriş yapsınlar. Kartal Yuvası mağazalarında her sene yüzde 30 büyüyerek geldik. İlk aldığımız döneme göre yüzde bin 400 büyümüş durumdayız. Çığ gibi büyümüş vaziyette. Taraftarımız da harcanan paranın doğru yere gittiğini görünce daha da ilgi gösteriyor ama yeterli değil. Basketbola çok önemli yatırım yaptık. Takımın başında Ufuk Sarıca gibi kıymetli bir hocamız var. Maçlarına talepler bizi üzüyor. Beşiktaşlıları da üzmeli. Daha çok sahip çıkılmalı. Bu hafta sonu Darüşşafaka ile maçımız var. Salonları doldursunlar. Basketbol takımlarımıza ve diğer amatör branşlardaki takımlarımıza lafta değil icraatta sahip çıksınlar."

- "Avrupa Ligi ile ilgili fikirlerim aynı"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Orman, basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu THY Avrupa Ligi'ni organize eden Avrupa Ligi yönetimini eleştirdi.

Orman, THY Avrupa Ligi'ne katılımda ve gelir dağılımında adaletsizlik olduğunu ileri sürerek, şöyle konuştu:

"Avrupa Ligi ile ilgili fikirlerim hala aynı. Avrupa Ligi, bir şirket organizasyonu. Türkiye ligini Beşiktaş şampiyon bitirse, ikinci Galatasaray, üçüncü Darüşşafaka, dördüncü Banvit, altıncı Anadolu Efes, yedinci de Fenerbahçe olsa, 7 ile 8 gidiyor. Geçen sezon Darüşşafaka sponsorluk parası verdiği için gitti. Sponsor olan takım 10. sıradan gidiyor, şampiyon olan ben gidemiyorum. Ben sponsor olmaya mecbur muyum. Bu takımı biz kuruyoruz. Bunu izleyenler bizim taraftarlarımız. Seyahat masraflarını ve oyuncu ücretlerini biz ödüyoruz. Burada toplanan para nerede? Aziz Yıldırım Bey, '100 ülkede bizim THY Avrupa Ligi şampiyonluğumuz yayınlandı' dedi. Bir vatandaş olarak gurur duyuyorum. 100 ülke bir milyon dolar verse 100 milyon dolar eder. Hangi kriterlere göre dağıtıldı. Bu taraftan faizle para alacağım, bu şirkete para kazandıracağım. Ben buna karşıyım. Yoksa Avrupa Ligi'ni neden küçümseyeyim. Bunu düzeltecekler. Katılmak isteyenler katılıp, bütün paralarını harcayıp, senede de 1 milyon avro almak istiyorlarsa Allah yollarını açık etsin."