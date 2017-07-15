Orman Bölge Müdürlüğü toplantısı Kilis’te yapıldı
Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü aylık olağan toplantısını Kilis’te Resulosman Mesire Yerinde gerçekleştirdi.15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
Toplantının açılışında konuşan Bölge Müdürü Alpaslan Altındaş, Kilis Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin zor coğrafi koşullarda ve kısıtlı zamanda yoğun gayret göstererek mesire yerindeki çalışmaları tamamlamasından ötürü İşletme Müdürü Cesim Karadağ’ a teşekkürlerini iletti. Ayrıca Altıntaş , işletme müdürlüklerinin yıl sonu program hedeflerini gerçekleştirmeleri gerektiğinin önemini vurguladı.
Toplantıya Altıntaş’ın yanı sıra Bölge Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri ve Kahramanmaraş,Kilis,Gaziantep,Antakya,Dörtyol İşletme Müdürleri katıldı.Toplantı, işletme müdürlerinin yapmış oldukları sunumların ardından sona erdi.