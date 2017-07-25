Orkan Çınar'a Şampiyonlar Ligi şoku
Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın Şampiyonlar Ligi'nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacağı ortaya çıktı.25 Temmuz 2017 Salı 17:11
Beşiktaş’ın Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Orkan Çınar’ın altyapısını Almanya’da aldığı için Şampiyonlar Ligi’nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacağı öğrenildi.
Türkiye’de 2 buçuk sezondur oynayan genç oyuncu, yerli statüsüne geçebilmesi için 3 sezon Türkiye’de oynamış olması gerekiyor. Orkan Çınar, Ocak 2018’den sonra yerli oyuncu sayılabilecek.
- Bilindiği üzere Beşiktaş, Finansal Fair Play kısıtlaması sebebiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi kadrosuna 25 yerine 23 futbolcu dahil edebilecek. Orkan Çınar transferiyle yerli kotasındaki boşluğun doldurulacağı belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan son durumda Çınar, bu statüde yer alamayacak.
(Yeni Şafak)