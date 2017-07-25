Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Orkan Çınar'a Şampiyonlar Ligi şoku

Beşiktaş'ın Gaziantepspor'dan kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Orkan Çınar'ın Şampiyonlar Ligi'nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacağı ortaya çıktı.

25 Temmuz 2017 Salı 17:11
Orkan Çınar'a Şampiyonlar Ligi şoku

Beşiktaş’ın Gaziantepspor’dan kadrosuna kattığı 21 yaşındaki oyuncu Orkan Çınar’ın altyapısını Almanya’da aldığı için Şampiyonlar Ligi’nde yerli oyuncu statüsünde yer alamayacağı öğrenildi.

Türkiye’de 2 buçuk sezondur oynayan genç oyuncu, yerli statüsüne geçebilmesi için 3 sezon Türkiye’de oynamış olması gerekiyor. Orkan Çınar, Ocak 2018’den sonra yerli oyuncu sayılabilecek.

  • Bilindiği üzere Beşiktaş, Finansal Fair Play kısıtlaması sebebiyle bu sezon Şampiyonlar Ligi kadrosuna 25 yerine 23 futbolcu dahil edebilecek. Orkan Çınar transferiyle yerli kotasındaki boşluğun doldurulacağı belirtilmişti. Ancak ortaya çıkan son durumda Çınar, bu statüde yer alamayacak.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:11
  1. Beşiktaş
  2. Türkiye
  3. Almanya
  4. Gaziantep
  5. Gaziantepspor
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    1. Kuzey Kore'den 'nükleer' tehdit!
    2. O ülkeden ABD'ye nükleer tehdit!
    3. Tek tek esir alınmaya başladılar
    4. Trump'ın arkasında görülmüştü... kim..
    5. Rusya: ABD o örgüte silah veriyor!
    6. Gazze'de sokaklar Kudüs!
    7. TBMM'ye geldi! Müftülere nikah yetkisi..
    8. Kudüs'ün statüsü ve uluslararası..
    9. Suriye’de asıl karmaşa Rakka'dan sonra
    10. PKK'lıların kullandığı tünel öyle bir..
    11. Körfez krizinin kazananı kim oldu?
    12. ABD'yi tehdit etti... Nükleer saldırı..
    13. Kağıttan bin turna kuşu o bölgeye..
    14. Sırbistan'da büyük operasyon... 251..
    15. Almanya'da NSU davasında savcılık..
    16. Hollanda'da başörtülü itfaiyeci aranıyor
    17. Yeni fındık çeşitleri örnek bahçede..
    18. Zuckerberg ve Elon Musk birbirine girdi
    19. Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması
    20. Çeri domates üreticisine kazandırıyor
    İsrail'de neden kanser yok?
    İsrail'de neden kanser yok?
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Canan Karatay uyardı: Hiç kimse yememeli!
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Fatih Terim Galatasaray'ın teklifini kabul etti! İkisini birden...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...
    Alman gazeteci: Avrupa diz çökmediği dik durduğu için Erdoğan'ı...