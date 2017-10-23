Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

Ünlü sanatçı Orhan Gencebay, İbn-i Sina Hastanesi'nde 8 gündür tedavi altında bulunan eski CHP Genel Başkanı, Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ı ziyaret etti.

23 Ekim 2017 Pazartesi 14:31
Orhan Gencebay'dan Baykal'a ziyaret

Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedavi altında bulunan Deniz Baykal'ı ziyaret eden ünlü sanatçı Orhan Gencebay, "Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi

Orhan Gencabay, Baykal'ın kendisini 18 yıl önce geçirdiği bir ameliyat sonrası ziyaret ettiğini söyleyerek, "Şimdi iyi haberlerini bizzat hanımefendiden ve dostlarından aldık, zaten takip ediyorduk. İnşallah her şey çok daha iyi olacak, şifa bulacak başkanımız. Bir an evvel iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 14:31
  1. Ankara Üniversitesi
  2. Deniz Baykal
  3. Orhan Gencebay
  4. ameliyat
  5. chp
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
    1. İlçede hayat 15 dakikada felç oldu
    2. Trabzonsporlu eski futbolcuya silahlı..
    3. Mahkum sayısı kapasiteyi aştı
    4. Hakan Şükür, skandal koreografiyi..
    5. Ziraat Bankası o ülkedeki bankanın..
    6. Kebapçıya sert tepki: Senin hala..
    7. İngiltere'de skandal program
    8. Suriye'den flaş NATO açıklaması
    9. Budistler sokağa döküldü:..
    10. İyi bir doktor nasıl anlaşılır?
    11. ‘Bizim yol haritamız olamaz’ dedi ve…..
    12. 1 yıl içinde üçüncü kez hırsız girdi
    13. Drone yolcu uçağına çarptı! Faciadan..
    14. Haşdi Şabi'den ABD'ye rest
    15. Gülen’in kitaplarını oyuna şifrelemişler
    16. Deyrizor’a hava saldırısı: 30 ölü
    17. Hawking'in doktora tezi erişime..
    18. Yakalanan PKK'lı terörist: Kandil'e..
    19. Pos tefeciliğine darbe
    20. İnanılmaz rakam… 1 trilyon dolarlık..
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    MİT’te beklenmedik değişiklik: Görevden ayrıldı
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Koç'tan 'ahlaksız sergi' için açıklama geldi
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    Fatih Portakal ters köşeye yattı
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    ABD'den PKK'ya çağrı: Hepsini öldürün
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı
    Suudi Arabistan ve BAE'den hain Kürdistan planı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.10.2017
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Belediye başkanlarının istifasından sonra bir flaş iddia daha
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…
    Taşerona kadro verilecek mi? İşte masadaki teklifler…