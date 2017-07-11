Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları (SETA) Vakfı Washington Ofisi tarafından ABD'nin başkenti Washington'da organize edilen "Türkiye: 15 Temmuz Darbe Girişiminden 1 Yıl Sonra" başlıklı panelde konuştu.

FETÖ'nün devletin birçok kademesine yerleşebilmek için uzun yıllar boyunca gizli bir çaba içinde olduğunu anlatan Orgeneral Güler, örgüt mensuplarının gizlilik ve takiye içinde bu kademelere örgütün amaçları doğrultusunda sızdığını belirtti.

Güler, kendisinin de tanıdığı bazı generallerin 15 Temmuz gecesi aldıkları talimatlarla halka karşı harekete geçtiğini dile getirerek kendi emir subayının yaptıklarından başlayarak o gece yaşadıklarını detaylı bir şekilde paylaştı.

Böyle bir girişimin tüm orduya mal edilmemesi gerektiğinin altını çizen Güler, "15 Temmuz, radikal bir terör örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı görevli ve görevde olmayan askerler tarafından tertip edilmiştir." diye konuştu.

"ARACA BAKTIĞIMIZDA KURŞUNLANMAMIŞ ÇOK AZ YERİNİN KALDIĞINI GÖRDÜK"

Darbe girişiminde bulunanların kendisini o gece zorla kışladan çıkarıp Akıncı Üssü'ne götürmeye çalıştığını anlatan Güler, "O gece mucize eseri kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Bizi götürmeye çalıştıkları araca daha sonra baktığımızda kurşunlanmamış çok az yerinin kaldığını gördük." ifadesini kullandı.

Darbeyi ordu içindeki küçük bir grubun yapmaya çalıştığını ve bu grubun sanki "tüm ordu darbe için harekete geçmiş" gibi sunmaya çalıştığını ifade eden Orgeneral Güler, "Ancak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, hükümetimiz ve yüce milletimiz buna karşı çıktı." dedi.

Güler, halkın sokaklara dökülüp darbe girişimine karşı çıktığını ve aynı süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) darbecilere geçit vermeyerek bu girişimi boşa çıkardığını vurguladı.

"MİLLET, GECE VERDİĞİ REAKSİYONU SABAH UYANDIĞINDA DA VERMEZ MİYDİ?"

Darbenin öne alınmasıyla başarısız olduğunu, gece yarısından sonra yapılması halinde başarılı olacağı şeklindeki yaklaşıma katılmadığını söyleyen Güler, "Kurgulandığı zamanda insanlar uykudayken darbe girişiminin uygulanması halinde başarılı olacağı söyleniyor. Buna itiraz ediyorum. Millet, gece verdiği reaksiyonu sabah uyandığında da vermez miydi? Eğer silahlardan korkuyor olsalardı gece de öyle olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk insanının zorluklara karşı oldukça dayanıklı olduğuna işaret eden Orgeneral Güler, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği reaksiyonun çok az örneğinin olduğuna ve dünyanın terörle mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini duymaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

RADİKALİZM PROBLEMİ

Güler, FETÖ'nün sadece Türkiye ile ilgili bir sorun olmadığını, dünyanın birçok yerindeki eylemleriyle bu örgütün pek çok ülke için bir sorun olduğu değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu sürecin arkasında toplamda bir radikalizm sorununun olduğunu kaydeden Güler, "Dünya, bu tür bir organizasyona ve bu radikalizme karşı uyanık olmalıdır." dedi.

Güler, terörle sadece şahıslar ve kurumlar üzerinden değil, aynı zamanda ilkeler üzerinden de mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Darbe girişiminden sonra ordu bünyesinde rakamsal olarak kısmi bir kapasite kaybı olduğunu ancak inançlı bir şekilde son 1 yılda PKK ile çok etkili mücadele edildiğine vurgu yapan Güler, "40 yıllık mücadelemizin belki de en başarılı yılını geçiriyoruz." diye konuştu.