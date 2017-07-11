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Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum

ABD'de 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili konuşan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Yaşar Güler,"Kurgulandığı zamanda insanlar uykudayken darbe girişiminin uygulanmasıhalinde başarılı olacağı söyleniyor. Buna itiraz ediyorum. Millet, gece verdiğireaksiyonu sabah uyandığında da vermez miydi ? dedi.

11 Temmuz 2017 Salı 08:32
Org.Yaşar Güler: Buna itiraz ediyorum

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Güler, Siyaset Ekonomi ve Toplum  Araştırmaları (SETA) Vakfı Washington Ofisi tarafından ABD'nin başkenti  Washington'da organize edilen "Türkiye: 15 Temmuz Darbe Girişiminden 1 Yıl Sonra"  başlıklı panelde konuştu.

FETÖ'nün devletin birçok kademesine yerleşebilmek için uzun yıllar  boyunca gizli bir çaba içinde olduğunu anlatan Orgeneral Güler, örgüt  mensuplarının gizlilik ve takiye içinde bu kademelere örgütün amaçları  doğrultusunda sızdığını belirtti.

Güler, kendisinin de tanıdığı bazı generallerin 15 Temmuz gecesi  aldıkları talimatlarla halka karşı harekete geçtiğini dile getirerek kendi emir  subayının yaptıklarından başlayarak o gece yaşadıklarını detaylı bir şekilde  paylaştı.

Böyle bir girişimin tüm orduya mal edilmemesi gerektiğinin altını  çizen Güler, "15 Temmuz, radikal bir terör örgütü olan Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) ile bağlantılı görevli ve görevde olmayan askerler tarafından tertip  edilmiştir." diye konuştu.

"ARACA BAKTIĞIMIZDA KURŞUNLANMAMIŞ ÇOK AZ YERİNİN KALDIĞINI GÖRDÜK"

Darbe girişiminde bulunanların kendisini o gece zorla kışladan çıkarıp  Akıncı Üssü'ne götürmeye çalıştığını anlatan Güler, "O gece mucize eseri  kurtulduğumuzu söyleyebilirim. Bizi götürmeye çalıştıkları araca daha sonra  baktığımızda kurşunlanmamış çok az yerinin kaldığını gördük." ifadesini kullandı.

Darbeyi ordu içindeki küçük bir grubun yapmaya çalıştığını ve bu  grubun sanki "tüm ordu darbe için harekete geçmiş" gibi sunmaya çalıştığını ifade  eden Orgeneral Güler, "Ancak başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan,  hükümetimiz ve yüce milletimiz buna karşı çıktı." dedi.

Güler, halkın sokaklara dökülüp darbe girişimine karşı çıktığını ve  aynı süreçte Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) darbecilere geçit vermeyerek bu  girişimi boşa çıkardığını vurguladı.

"MİLLET, GECE VERDİĞİ REAKSİYONU SABAH UYANDIĞINDA DA VERMEZ MİYDİ?"

Darbenin öne alınmasıyla başarısız olduğunu, gece yarısından sonra  yapılması halinde başarılı olacağı şeklindeki yaklaşıma katılmadığını söyleyen  Güler, "Kurgulandığı zamanda insanlar uykudayken darbe girişiminin uygulanması  halinde başarılı olacağı söyleniyor. Buna itiraz ediyorum. Millet, gece verdiği  reaksiyonu sabah uyandığında da vermez miydi? Eğer silahlardan korkuyor olsalardı  gece de öyle olurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Türk insanının zorluklara karşı oldukça dayanıklı olduğuna işaret eden  Orgeneral Güler, Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği reaksiyonun çok az  örneğinin olduğuna ve dünyanın terörle mücadelede Türkiye'nin tecrübelerini  duymaya ihtiyacı olduğuna dikkat çekti.

RADİKALİZM PROBLEMİ

Güler, FETÖ'nün sadece Türkiye ile ilgili bir sorun olmadığını,  dünyanın birçok yerindeki eylemleriyle bu örgütün pek çok ülke için bir sorun  olduğu değerlendirmesini yaptı.

Tüm bu sürecin arkasında toplamda bir radikalizm sorununun olduğunu  kaydeden Güler, "Dünya, bu tür bir organizasyona ve bu radikalizme karşı uyanık  olmalıdır." dedi.

Güler, terörle sadece şahıslar ve kurumlar üzerinden değil, aynı  zamanda ilkeler üzerinden de mücadele edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Darbe girişiminden sonra ordu bünyesinde rakamsal olarak kısmi bir  kapasite kaybı olduğunu ancak inançlı bir şekilde son 1 yılda PKK ile çok etkili  mücadele edildiğine vurgu yapan Güler, "40 yıllık mücadelemizin belki de en  başarılı yılını geçiriyoruz." diye konuştu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 08:32
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