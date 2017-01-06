Örgütle dans eden gözlemciler geri çağrıldı

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Yetkili BM Sözcüsü AFP haber ajansına açıklamasında, geri çağrılan dört BM gözlemcisine ilişkin olarak "Artık Kolombiya'daki BM misyonu için çalışmayacaklar ve ülkelerine geri dönecekler" dedi. BM, gözlemcilerin uyruklarına ilişkin bilgi vermezken, dört gözlemciden birinin Portekiz vatandaşı olduğu öğrenildi.

DAVRANIŞLARI UYGUN DEĞİL

BM, olayla ilgili olarak kurum içi soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma sonucunda gözlemcilerin geri çağrılması kararı alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada gözlemcilerin davranışlarının "uygun" olmadığı, "profesyonellik ve objektiflik" ilkeleri ile bağdaşmadığı belirtildi.

Gözlemcilerin, videoda FARC gerillaları ile dans ederken görüldüğü video pazar günü Kolombiya medyasına yansımıştı.

Kolombiya'da barış süreci çerçevesinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 5 bin 700 gerillanın gelecek aylarda silah bırakması bekleniyor. BM sürecin gözlem altında tutulması için 280 gözlemciyi ülkeye gönderdi.

AF YASASI

Kolombiya parlamentosu, Aralık ayı sonunda FARC üyelerinin affını öngören bir yasa çıkarmıştı. Af, Kolombiya hükümeti ile örgüt üyeleri arasındaki barış sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Barış anlaşması uyarınca, Kolombiya Ordusu ile FARC arasında 50 yıldan uzun bir süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Çatışmalarda 260 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos barış için çabaları nedeniyle geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.