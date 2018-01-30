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THKP-C/Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural Soçi'de!

Rusya'nın Soçi kentinde başlayan Suriye Ulusal Diyalog Konresi'nde PKK'nın Suriye uzantısı PYD yok ancak, Reyhanlı ve Banyas katliamlarının baş aktörü, THKP-C/Acilciler terör örgütünün kurucu lideri Mihraç Ural resmi katılımcı olarak orada...

30 Ocak 2018 Salı 15:19
THKP-C/Acilciler terör örgütü lideri Mihraç Ural Soçi'de!

Suriye Ulusal Diyalog Kongre'si bin 500 kişilik katılımcı listesiyle bugün Rusya'nın Soçi kentinde 2,5 saatlik gecikmenin ardından başladı.

Suriyeli muhaliflerin Esed rejimi bayraklarına tepki göstererek temsiliyetlerini Türkiye'ye bırakma kararı almasıyla zirvenin iptalinin eşiğinden dönüldü.

RUSYA TERÖR ÖRGÜTÜ THKP-C LİDERİNİ AĞIRLADI

Çok sayıda ismin katıldığı Soçi Zirvesi'nde Reyhanlı ve Banyas katliamlarının baş faili Mihraç Ural'ın da resmi katılımcı olarak kongreye katıldığı ortaya çıktı.

Rusya'nın zirve gündeme geldiğinde ısrarla katılmasını istediği PYD terör örgütü Türkiye'nin net tavrı ve başlayan Zeytin Dalı Harekatı sonucu Soçi'ye gelememişti.

Ancak Rusya, PYD ile olmasa da Türkiye'de birçok eyleme imza atan başka bir terör örgütünün liderini Soçi'de ağırlıyor.

Çok sayıda ismin katıldığı Soçi Zirvesi'nde Reyhanlı ve Banyas katliamlarının baş faili ve THKP-C / Acilciler terör örgütü lidere Mihraç Ural'ın da resmi katılımcı olarak kongrede yer aldığı ortaya çıktı.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:19
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  • tuğrultuğrul1 sa önce
    Tam gebertilmeklik bir domuzoğlu domuz. Bir domuz kurşununu kaldırır...
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