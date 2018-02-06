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Örgüt içinde kriz... FETÖ'cüler birbirine girdi!

Yurt dışına kaçan firari FETÖ'cülerden Tuncay Opçin ve Emre Uslu, Twitter hesapları üzerinden birbirine girdi.

06 Şubat 2018 Salı 14:37
Örgüt içinde kriz... FETÖ'cüler birbirine girdi!

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Reis diyorsa doğrudur' ve 'Hocaefendi söylüyorsa doğrudur' ifadeleriyle başladığı bir tweet attı. Bir başka firari FETÖ'cü Tuncay Opçin ise Uslu'ya, “Bayık muhabbetleri bırakın. Ben iyi kötü kitap okuyan bir kişiyim. Konuyla ilgili hiçbirinizin bir kitabını hatırlamıyorum. Bilimsel makalesini görmedim. Türkiye'de dini grupları araştıran bir-iki isim vardır. Bunlar da sizler değilsiniz.” İfadesini kullandı.

Firari FETÖ'cüler arasındaki gerginlik cehalet ve ciddiyet tartışmasına kadar uzandı.

İşte firari FETÖ'cülerin o tweetleri: 

 

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 14:37
  1. FETÖ
  2. Emre Uslu
  3. Tuncay Opçin
  4. Twitter

YORUM YAZ

  • sadakatsadakat51 dk önce
    Al birini vur otekine!Hirsiz takimi. Zerre kadar sizin dogruluk timsali Peygamberimiz sav ile alakaniz olamaz!
  • Sina SALIKSina SALIK58 dk önce
    iki solcu pkklı fetöcü birbirine girmiş. bize ne? danışıklı dövüş belli. bunların kendilerine ait fikirleri yok hepsi maşa. bu açıdan çatışmaları bile birilerinin onlara verdiği talimatla gerçekleşir ancak ki bu da danışıklı dövüş olduğunun ispatı aslında.
  • LatifLatif1 sa önce
    Hepsinin Allah belasini versin
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Bu TuncayTOPÇİN hangi efendisinden bahsetmiş, bu itin yuları enson kimin elinde kaldı acep?
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