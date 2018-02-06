Örgüt içinde kriz... FETÖ'cüler birbirine girdi!

Firari FETÖ'cü Emre Uslu, sosyal medya hesabı üzerinden 'Reis diyorsa doğrudur' ve 'Hocaefendi söylüyorsa doğrudur' ifadeleriyle başladığı bir tweet attı. Bir başka firari FETÖ'cü Tuncay Opçin ise Uslu'ya, “Bayık muhabbetleri bırakın. Ben iyi kötü kitap okuyan bir kişiyim. Konuyla ilgili hiçbirinizin bir kitabını hatırlamıyorum. Bilimsel makalesini görmedim. Türkiye'de dini grupları araştıran bir-iki isim vardır. Bunlar da sizler değilsiniz.” İfadesini kullandı.

Firari FETÖ'cüler arasındaki gerginlik cehalet ve ciddiyet tartışmasına kadar uzandı.

İşte firari FETÖ'cülerin o tweetleri: