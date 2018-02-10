Örgüt içi yazışmalar ortaya çıktı, tüm yapı deşifre oldu

Terör örgütü FETÖ/PDY’nin gizli haberleşme programı Bylock’un yazışma içeriklerinin incelemesinden örgütün en çok merak edilen ve kozmik yapılanması olarak bilinen “mahrem imam” yapılanması ortaya çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlarla Mücadele savcıları ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ulusal Güvenliğe Yönelik Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapının, BBTM (Büyük Bölge Talebe Mesulü), BTM (Bölge Talebe Mesulü), MM (Mezun Mesulü) YM (Yurt Mesulü), DR, SERDOKTOR, ETM (Eğitim Talebe Mesulü) ve ED (Eğitim Danışmanı) gibi sorumluluk alanlarına ayrıldığı tespit edildi. Örgütün en kozmik yapısı olarak bilinen ve geçtiğimiz Ocak ayı içerisinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarla gözaltına alınan ve örgüt içerisinde “eğitim danışmanı” olarak kodlanan 41 mahrem imamın incelenen ByLock yazışmalarıyla ortaya çıkarılan yapının, örgüt içerisinde kontrolü sağlamak, gizliliği korumak, sözde görev ve hizmet şuurunu sekteye uğratmamak amacıyla yapılandığı tespit edildi.

Doktor, serdoktor

Doktorların ise askeri okulları ve polis okullarını kazanmış olan örgüt mensubu öğrencileri gözleyip takip ettiği, durumları hakkında üstleri olan “serdoktorlar”a rapor hazırladığı belirlendi. Serdoktorların ise doktorlardan aldıkları görüş ve raporları eğitim danışmanlarına aktaran imamlar oldukları belirlendi. Bağış ve kurban toplama faaliyetlerinin yanı sıra örgüte bağlı eğitim kurumlarındaki öğretmen ve yurt sorumlularının atanmasının “bölge ve büyük bölge talebe mesulleri” tarafından gerçekleştirildiğinin tespit edildiği soruşturmada, “eğitim danışmanı” imamların ise üniversiteye girecek öğrencilerin performanslarına göre hangi branşlara yönlendirilereceği konusunda bağlı olduğu örgüt üyelerine danışıp talimat aldığı ve bu yönde öğrencileri yönlendirdiği belirlendi.

13 maddelik sınav hazırlığı talimatı

Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan bir üyesinin ByLock’undan çıkan yazışma ise örgütün nasıl bir plan içerisinde çalıştığını ortaya koydu. “Enes USK” kod isimli bir mahrem imamın diğer mahrem imamlara hitaben, askeri okul ve polis akademilerine girecek olan kendi kontrollerindeki öğrencilerin yönlendirilmesi için ByLock’tan diğer mahrem imamlara 2016 yılında yazdığı mesaj şöyle:

“Enes USK (Enesay1234) yazdı: Sizler zaten biliyorsunuz fakat ben tekrar göndereyim. Sonuçta beraber hazırladık. Sizin de katkınız var. Başvurudan dolayı kimsenin elenmemesi temennisiyle,

1 - Başvurunun (Emm/İmm) ile beraber yapılması,

2 - Başvuru klavuzunu önce biz, sonra adayın okuması,

3 - Başvuru öncesi, face, twit, instagram, sosyal medya temizliğinin yapılması ve kapatılması,

4 - Kuruma vereceği, telefon numarası ve e-mailin temiz olması,

5 - E-mail adresi temiz değilse, bundan sonra kullanacağı düzgün bir (isim soyisim içeren) (email adresi) alması,

Teli (telefon) temiz değilse yeni bir hat alması, bizimle buradan konuşmamalı ya da annesinin, babasının ya da kardeşlerinden birinin numarasını vermesi... Kurum tel ile bizimle irtibat kuracağı için telin aktif olması önemli...

6 - Anne, baba kardeş teli verileceksen bunların bizimle irtibatlı olmaması önemli...

7 - Adayın gazete ya da dergi aboneliği varsa iptal edilmeli.

8 - Adayın üzerine, kira kontratı, abonelik varsa iptal edilmeli.

9 - Adres bilgisine kesinlikle hizmet evi, ya da yurdunun adresi yazılmamalı.

10 - İkametgâhı hizmet müessesesinde ise ailesinin yanına alınmalı.

11 - Başvurular internet kafelerden yapılmalı.

12 - Aynı internet kafeden birden fazla başvuru olmamalı. Aynı gün olmamak şartıyla aynı internet kafeden max iki başvuru yapalım.

13 - Başvuru sonrasında ku-rumun verdiği şifre unutulmamalı. Bu şifre ile başvuru tarihleri arasında güncelleme yapılabilmekte. Başvuru ile ilgili sorusu olan varsa veya unuttuğumuz bir şey varsa yazabilirsiniz.