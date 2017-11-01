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Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, kuvvet komutanlarıyla, inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor.

01 Kasım 2017 Çarşamba 12:52
Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınırda

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz ile inceleme ve denetlemelerini Hatay'daki birliklerde sürdürüyor.

Dün Diyarbakır'daki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunan Orgeneral Akar, Hatay'a geçti.

Hatay'daki birliklerde denetlemelerde bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'a, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik ediyor. Akar, denetleme ve incelemeleri kapsamında bölgedeki birlik komutanlarıyla toplantı gerçekleştirdi. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 12:52
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