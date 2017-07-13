Orgeneral Hulusi Akar 15 Temmuz şehitleri anma programında konuştu

Beştepe'de 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı düzenleniyor. Programa Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım ve Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar da katılıyor.

Programda konuşan yapan Org. Hulusi Akar, şunları söyledi:

Güvenlik güçlerimiz ve vatandaşlarımız kenetlenmiştir. Aziz milletimize ihanet eden bu terör örgütüne milletimize yakışır bir basiretle cevap verilmiştir. İhanet şebekesi mensupları asil Türk milletinin toplumsal vicdanında yargılandıkları gibi adalet karşısında da hesap verecek ve en ağır cezayı alacaklardır.