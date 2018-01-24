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Orgeneral Akar'dan sürpriz ziyaret!

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekat Merkezleri'ni ziyaret etti.

24 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
Orgeneral Akar'dan sürpriz ziyaret!

TSK'dan Akar'ın kuvvet komutanlıklarında yaptığı denetlemeye ilişkin açıklama şöyle;

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi AKAR, 22-23 Ocak 2018 tarihlerinde, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Harekât Merkezlerinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştur.Orgeneral AKAR beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar GÜLER, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan ÖZBAL ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan KÜÇÜKAKYÜZ ile birlikte, anılan harekât merkezlerinden Zeytin Dalı harekâtının sevk ve idaresinin belirli bölümlerine katılmışlardır.

 

Teknolojik imkânların en üst seviyede kullanıldığı harekât merkezlerinde Afganistan, Brüksel/NATO karargâhı, Bosna Hersek, Kosova, KKTC, Somali ve Katar dâhil yurt içinde ve dışında 91 ayrı karargâh ile sesli, görsel ve veri iletişimi sağlanmaktadır.

 

Ayrıca her seviyede birliklerle koordinasyon toplantıları bu teknolojik imkân ve kabiliyetten istifade ile video tele-konferans (VTC) şeklinde icra edilmektedir."

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 16:10
  1. hulusi akar
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