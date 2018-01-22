Orgeneral Akar'dan Afrin açıklaması

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili, "herhangi bir şekilde cana, mala bir zarar ziyan getirmeden, ülkemizin hak ve hukukunu uluslararası hukuka uygun şekilde korumak ve kollamak için burada bulunuyoruz. Bu konuda kararlıyız. En son terörist bölgemizde etkisiz hale getirilinceye kadar harekat devam edecek" ifadelerini kullandı.