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Orgeneral Akar: Ordumuzun milletimizi korumaktan başka gayesi yoktur

Yeni yıl nedeniyle mesaj yayımlayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, "Destansı mazimizin her dönemindeki kahramanlıklarımızın seçilmiş örneklerini sergilediğimiz bir yılı, geride bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'yi tehdit eden teröre dikkati çeken Akar, "Ordumuzun milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaktan başka gayesi yoktur" açıklamasını yaptı.

Orgeneral Akar: Ordumuzun milletimizi korumaktan başka gayesi yoktur
Eklenme: 31 Aralık 2016, 12:15
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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "Peygamber ocağı ordumuzun, bağrından çıktığı asil milletimize hizmetten ve aziz vatan toprakları ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaktan başka gayesi yoktur" değerlendirmesini yaptı.

Akar, yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayımladı.

"Milletçe köklü tarihimizde örneğine sık rastlanmayacak sıkıntılar yaşadığımız, aynı zamanda destansı mazimizin her dönemindeki kahramanlıklarımızın seçilmiş örneklerini sergilediğimiz bir yılı, geride bırakıyoruz" ifadesini kullanan Akar, Türkiye'nin her alanda huzur, güven ve mutluluk içinde yaşaması temennisiyle 2017 yılını karşıladıklarını belirtti.

"Şanlı ordumuzun kahramanları görevlerini yerine getirdi"

"Peygamber ocağı ordumuzun, bağrından çıktığı asil milletimize hizmetten ve aziz vatan toprakları ile necip milletimizi her türlü tehdit ve tehlikeye karşı korumaktan başka gayesi yoktur." vurgusu yapan Orgeneral Akar, şöyle devam etti:

  1. "Varlığını, milli birliğimizin ve bölünmez bütünlüğümüzün teminatı olan değerlerimizi yaşatmaya adayan ordumuz; geride bıraktığımız yılda, şerefli üniformayı, kirli ve kanlı emellerine maske yapmaya kalkışan, asil milletimiz dışındaki karanlık odaklara uşaklık ettiği açıkça görülen bir şer, terör ve ihanet çetesinin, tarihimize kara bir leke olarak geçecek cinnetine, ihanetine şahit olmuştur. Bütün bu ihanet tablosu içinde milletine sevdalı, devletine sadık, görev ve sorumluluk şuuru yüksek gerçek TSK mensuplarının cansiperane mücadeleleri ile hainler engellenerek hızla bünyemizden temizlenmiş ve bu lekenin temizlenmesi sürecinde de milletimizin öz evladı, şanlı ordumuzun kahraman mensupları karada, denizde, havada; yurt içinde ve sınır ötesinde kendisine verilen her türlü görevi; emsaline az rastlanır bir özveri ve başarı ile yerine getirmeye devam etmiş; bundan sonra da aynı kararlılıkla görevinin başında ve milletinin emrinde olmaya azmetmiştir."

Silahlı Kuvvetlerin, ihanet şebekelerinin kanlı kumpaslarını def ettikten hemen sonra, yurt içinde terörle mücadele harekatını tam bir kararlılıkla sürdürerek terör örgütüne çok ağır darbeler indirdiğini bildiren Akar, "Bir ateş çemberi içerisine çekilmek istenen bölgemizde etkin güvenlik anlayışı ve tehdidi kaynağında yok etmek maksadıyla; yurt içinde ve sınır ötesinde yuvalanarak ülkemiz, bölgemiz ve bütün dünya için tehdit olmaya devam eden terör örgütlerine karşı en somut mücadeleyi gerçekleştirmiş, böylece ülkemizin güvenliğinin yanı sıra masum bölge halklarının da kurtuluş ve güvenliği yönünde çok değerli hizmetleri yerine getirmiştir." açıklamasını yaptı.

Akar, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin fedakar mensupları olarak, geçtiğimiz yılda olduğu gibi 2017'de de aziz milletimize canla başla hizmet etmeye, kederde ve kıvançta halkımızın daima yanında olmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerinin korunmasında üstümüze düşen görevleri yurt içinde ve uluslararası alanda layıkıyla yerine getirmeye; Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliğini, caydırıcılığını ve saygınlığını artırmak için gayretlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz.

Bu vesileyle huzurun, güvenliğin, istikrar ve esenliğin vatanımızın dört bir yanında egemen olmasını; asil milletimizin daha nice yılları mutluluk içinde karşılamasını temenni ediyor, ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile kararlılıkla sürdürdüğümüz terörle mücadele harekatında, 15 Temmuz'da ve sınır ötesi faaliyetlerde şehitlik mertebesine ulaşan silah arkadaşlarımız, jandarma mensuplarımız, polislerimiz ve güvenlik korucularımız başta olmak üzere; ülkemizin bekası ve milletimizin birlik, dirlik ve beraberliği uğrunda canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi saygı ve şükranla anıyorum. Silahlı Kuvvetlerimizin kahraman ve fedakar mensupları, emeklileri ve onların değerli aile bireyleri ile polis, jandarma ve güvenlik korucularımızın yeni yılını kutluyor; kendilerine sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum."

 
EtiketlerTürkiyeOrduAtatürkMustafa Kemal AtatürkTürk Silahlı KuvvetleriGazi Mustafa KemalTSK
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