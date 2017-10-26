Orgeneral Akar, ABD'de konuştu: Bu tanım kabul edilemez
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ABD'de katıldığı konferansta 'İslami terör' tanımlamasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.26 Ekim 2017 Perşembe 00:53
Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'de katıldığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Terör Örgütleri ile Mücadele Genel Kurmay Başkanları Konferansı'nda", İslam'ın terör örgütleriyle birlikte anılmasının yanlış ve "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğu vurgusunu yaptı.
Akar'ın yanı sıra 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı konferansın detayları paylaşıldı.
Buna göre, İslam ile terörün yan yana getirilmemesi ve buna karşı ortak çabanın gerekliliği, Virginia eyaletindeki Amerikan askeri üssü Fort Belvoir'de düzenlenen Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda ele alınan önemli konulardan biri olduğu kaydedildi.
TÜRKİYE, BÖLGE GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR
Orgeneral Akar, konuşmasında, Türkiye'nin bölge güvenliğine sağladığı katkıların yanı sıra İslam dininin terör örgütleri ile anılmasının yanlış olduğu ve bu tür tanımlamalara karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.
İSLAMİ TERÖR TANIMLAMASI KABUL EDİLEMEZ
Akar'ın bu konudaki vurgusunun toplantıya katılan birçok ülke genelkurmay başkanınca da desteklendiği bilgisine ulaşılırken, Akar'ın "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çektiği belirtildi.
FETÖ, GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATTI
Akar'ın, konferansta ayrıca Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine de değindiği ve muhataplarına örgütün, ülkesinin ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya kalkıştığı bilgisini paylaştığı bildirildi.
Akar'ın, DEAŞ'a olduğu gibi FETÖ'ye karşı da Türkiye'nin çabalarının desteklenmesi, bu konuda Türkiye ile ortak hareket edilmesi çağrısında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.
İSLAM DÜNYASI DEAŞ'A KARŞI ÇIKMALI
ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ terör örgütünün anlatısının alt edilmesinin, bu terör örgütü ile mücadelenin en zor işlerinden biri olduğunu vurguladı.
Dunford, "DEAŞ anlatısına karşı durmak ve onun kendisini tanımlamasını geçersiz kılmak için en çok önem arz edecek şey dikkate değer İslami sesler olacaktır." dedi.
Konferansta bu konunun önemli ölçüde ele alındığını kaydeden Dunford, İslam dünyasının DEAŞ'ın propagandasına karşı çıkmasının önemli olduğunu vurguladı.
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hercai59 dk önce 'Biz de, Hristiyan yada Budist teroru demiyoruz' demesi lazimdi!Dunford ise dalga geciyor! Zaten kendileri kurdu o teror orgutlerini! Trump bile soylmeisti! Yuzlerine vuramiyorsan, boyle geveleyip durursun iste. Ali1 sa önce Komutanım yüreğine sağlık Allah aileni ve seni korusun. alaettin 3 sa önce ALLAH RAZI OLSUN NİCE FETİHLER İHSAN ETSİN ENELERE TAKILMAYAN ASKERİN OLSUN HAVADAN KARADAN DENİZDEN ALLAH YAR VE YARDIMCINIZ OLSUNPAŞAM ramazan öz3 sa önce ELHAMDULİLLAH OSMANLI paşalarımız geri döndü tek turkiye4 sa önce Allah kurani kerimi Hz.Muhammede gonderip tum insanlara anlatmasini istedi. Kuranda peygamberimizde islami temsil eder.yani hem kurani kerim hemde hadisler ikisi birden islami temsil eder birini reddedersen islami eksik ogrenmis olursun o kizdigin daesli salaklarin konumuna dusersin.islam kurani kerim ve hadislerdir.cunku ayette peygamber efendimiz icin o nefsinden konusmaz kurana gore hareket eder diyor.hadisler muslumanin kurana gore nasil yasamasi gerektigini anlatir. Ama daes ve sizin gibiler islamin hep bir kismini gordugunuz icin yanlisa dusuyorsunuz arayada kendini gizleyen din dusmani munafiklar girip sizleri islam bu deyip atese surukluyo. Ali Seven4 sa önce Kardes nedemek kuran muslumani, musluman sunneti inkar eder mi? Sen galiba peygambersiz bir islam pesindesin. Yazik bu yorum hic yakismamis. Alaattin5 sa önce Allah sizi başımızdan eksik etmesin.İnşaallah İslamın hoşgörüsünü dünyada temsil edecek Türkiye olacaktır. İslamın barış kardeşlik dini ve diğer tahrif olmuş dinlerden üstün olduğunu dünyaya ilan edecek inşaallah âlemi İslamın halaskarı olan bu devletimiz olacaktır. Serkan5 sa önce Mücahitle terör mensuplarıni ayirmaktan aciz bir dünya. Haklı ile haksizin ekonomik güçle silahla belirlendiği bir dünya.Bosna'da Karabağda Mynamarda mazlumlara kiyanlar kim ? Hangi dinin mensupları ? En büyük terör hristiyan ,Yahudi ve Budizm terörudur.Hangi müslüman bizim dinimizden değilsiniz diye sizlere soykırım yaptı ?Rabbim sen bizlere birlik kuvvet ver bu alcaklari alaşağı edelim Ahmet dmrc6 sa önce Helal olsun.Cok sukur artik sesimiz gurcikiyor. Şükrü GÜZEN8 sa önce Allah razı olsun inşallah PAŞAM, ağzına sağlık olsun inşallah. Allah uzun ömürler versin inşallah size