Orgeneral Akar, ABD'de konuştu: Bu tanım kabul edilemez

Genelkurmay Başkanı Akar, ABD'de katıldığı "Şiddet Yanlısı Aşırı Terör Örgütleri ile Mücadele Genel Kurmay Başkanları Konferansı'nda", İslam'ın terör örgütleriyle birlikte anılmasının yanlış ve "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğu vurgusunu yaptı.

Akar'ın yanı sıra 73 ülkenin genelkurmay başkanları ile NATO ve Avrupa Birliği temsilcilerinin katıldığı konferansın detayları paylaşıldı.

Buna göre, İslam ile terörün yan yana getirilmemesi ve buna karşı ortak çabanın gerekliliği, Virginia eyaletindeki Amerikan askeri üssü Fort Belvoir'de düzenlenen Genelkurmay Başkanları Konferansı'nda ele alınan önemli konulardan biri olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE, BÖLGE GÜVENLİĞİNİ SAĞLIYOR

Orgeneral Akar, konuşmasında, Türkiye'nin bölge güvenliğine sağladığı katkıların yanı sıra İslam dininin terör örgütleri ile anılmasının yanlış olduğu ve bu tür tanımlamalara karşı ortak çaba gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

İSLAMİ TERÖR TANIMLAMASI KABUL EDİLEMEZ

Akar'ın bu konudaki vurgusunun toplantıya katılan birçok ülke genelkurmay başkanınca da desteklendiği bilgisine ulaşılırken, Akar'ın "İslami terör" tanımlamasının kabul edilemez olduğuna dikkat çektiği belirtildi.

FETÖ, GÜVENLİĞİ TEHLİKEYE ATTI

Akar'ın, konferansta ayrıca Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelesine de değindiği ve muhataplarına örgütün, ülkesinin ulusal güvenliğini tehlikeye atmaya kalkıştığı bilgisini paylaştığı bildirildi.

Akar'ın, DEAŞ'a olduğu gibi FETÖ'ye karşı da Türkiye'nin çabalarının desteklenmesi, bu konuda Türkiye ile ortak hareket edilmesi çağrısında bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

İSLAM DÜNYASI DEAŞ'A KARŞI ÇIKMALI

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford, konferansın ardından düzenlediği basın toplantısında, DEAŞ terör örgütünün anlatısının alt edilmesinin, bu terör örgütü ile mücadelenin en zor işlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dunford, "DEAŞ anlatısına karşı durmak ve onun kendisini tanımlamasını geçersiz kılmak için en çok önem arz edecek şey dikkate değer İslami sesler olacaktır." dedi.

Konferansta bu konunun önemli ölçüde ele alındığını kaydeden Dunford, İslam dünyasının DEAŞ'ın propagandasına karşı çıkmasının önemli olduğunu vurguladı.