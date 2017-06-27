Orgeneral Akar, bayram namazını Tillo'da kıldı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Abidin Ünal, Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz ve daire müdürleri Tillo İlçesi'nde bulunan camiye gelerek sabah namazını kıldı. Kılınan namazın ardından Tillo sokaklarında yürüyen Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. .

Kılınan Bayram Namazı'nın ardından Orgeneral Akar ve beraberindekiler, İbrahim Hakkı Hazretleri'nin hocası İsmail Fakirullah Hazretleri için yaptırdığı türbeyi ziyaret etti. Burada bir süre yetkililerden bilgi alan Orgeneral Akar, ziyaret sonrasında vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Orgeneral Hulusi Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlar daha sonra geçtiğimiz günlerde 1 güvenlik korucusunun şehit olduğu çatışmada yaralanan ve Siirt Devlet Hastanesi'nde tedavi gören güvenlik korucusu Musa Ertaş'ı ziyaret ederek, hem bayramlaştı, hem de geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Orgeneral Akar ve beraberindekiler, buradan da 3'üncü Komando Tugay Komutanlığı'na geçerek, asker ve asker yakınlarıyla bayramlaştı. Orgeneral Akar ve beraberindeki kuvvet komutanları burada askerlerle birlikte öğle yemeği yiyecek.