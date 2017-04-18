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Organlarıyla üç kişiye umut oldu

Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen 49 yaşındaki kişinin karaciğeri ve böbrekleri, üç hastaya nakledilecek.

Organlarıyla üç kişiye umut oldu
Eklenme: 18 Nisan 2017, 12:51

Bursa Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden alınan bilgiye göre, iki hafta önce baş ağrısı ile hastaneye başvuran 49 yaşındaki K.S, beyin kanaması teşhisi ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi. Ameliyatın ardından yoğun bakım ünitesine alınan K.S'nin bir süre sonra beyin ölümü gerçekleşti. 

Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar, yaptığı açıklamada, organ nakli koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında bilgi verdiklerini belirterek, vefat eden hastanın yakınlarının yüce gönüllük gösterip, organ bağışını kabul ettiklerini söyledi.

Sonrasında Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçilerek uygun olan hastaların tespit edilmesi için çalışma yapıldığını kaydeden Çınar, "Yapılan eşleştirmeler neticesinde hastanın bir böbreği Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, diğer böbrek ve karaciğeri Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde organ bekleyen hastalara uygun bulundu." bilgisini aktardı.

Aileye teşekkür eden ve merhuma Allah'tan rahmet dileyen Çınar, "Organ bağışının çok önemli olduğunu buradan görebiliyoruz. Bir insan hayatını kaybetti ama onun organlarıyla bugün 3 insan yeniden yaşama tutunmuş, yeniden nefes alma şansına kavuşmuş durumdalar. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, vefat ettikten sonra organların toprak olmasındansa organ bekleyen, yaşam umudu bekleyen insanlarımıza hayat vermesi için bağışlamalarını diliyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

 
EtiketlerBursaSağlık BakanlığıÇanakkaleÇanUludağ8 Mart
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 12:51
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