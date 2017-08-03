Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da beyin kanaması sebebiyle hayatını kaybeden 54 yaşındaki erkek hasta, karaciğeri ve böbrekleriyle 3 kişiye umut oldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:55
Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırılan A.Y.’nin, yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında aileye bilgi verdiklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar “Vefat eden hastanın yakınları yüce gönüllük göstererek organ bağışını kabul ettiler" dedi.

Dr.Çınar, “Hastamızın iki böbreği ve bir karaciğeri Bursa’daki 3 hastamıza umut oldu. Üstün davranışlarından dolayı aileye şükranlarımızı sunuyor, merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu hatırlatan Dr Çınar, "Bir insan hayatını kaybetti ama onun organlarıyla bugün 3 insan yeniden yaşama tutunmuş, yeniden nefes alma şansına kavuşmuş durumdalar. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, vefat ettikten sonra organların toprak olmasındansa organ bekleyen, yaşam umudu bekleyen insanlarımıza ışık olması için bağışlamalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:55
  1. Bursa
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bunlar yalancılığın, kıvırmanın kitabını yazmış... Kendi kendini tanıyamadı!
    1. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    2. Miami sular altında kaldı
    3. Karacabey ovasında domates hasadı..
    4. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    5. Vali Aktaş Ilgaz’da
    6. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    7. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    8. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    9. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    10. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    11. Serası hasar gören üreticilere..
    12. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    13. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    14. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    15. Gemlik’e iki yeni okul
    16. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    17. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    18. Numan'ın hedefi milli takım
    19. Kjaer rekorla gitti
    20. Bilecik’te gözaltına alınan 11 şüpheli..
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum