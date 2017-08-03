Organlarıyla 3 kişiye umut oldu

Bursa’da 3 gün önce beyin kanaması teşhisiyle Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesine yatırılan A.Y.’nin, yapılan tüm tıbbı müdahalelere rağmen beyin ölümü gerçekleşti.

Organ nakil koordinatörlerinin aile ile görüştüklerini ve organ bağışı hakkında aileye bilgi verdiklerini belirten Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Dr. Yavuz Selim Çınar “Vefat eden hastanın yakınları yüce gönüllük göstererek organ bağışını kabul ettiler" dedi.

Dr.Çınar, “Hastamızın iki böbreği ve bir karaciğeri Bursa’daki 3 hastamıza umut oldu. Üstün davranışlarından dolayı aileye şükranlarımızı sunuyor, merhuma da Allah’tan rahmet diliyorum" diye konuştu.

Organ bağışının çok önemli olduğunu hatırlatan Dr Çınar, "Bir insan hayatını kaybetti ama onun organlarıyla bugün 3 insan yeniden yaşama tutunmuş, yeniden nefes alma şansına kavuşmuş durumdalar. Dolayısıyla bütün halkımızı bu konuda duyarlı olmaya, vefat ettikten sonra organların toprak olmasındansa organ bekleyen, yaşam umudu bekleyen insanlarımıza ışık olması için bağışlamalarını diliyoruz" şeklinde konuştu.