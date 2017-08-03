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Organize suç örgütü şüphelisi 21 kişi adliyede

Samsun merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi.

03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
Organize suç örgütü şüphelisi 21 kişi adliyede

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda, suç şebekesine yönelik çalışma başlatıldı. 6 aylık bir çalışma sonucunda başta Samsun olmak üzere, İstanbul ve Bursa’da 150 polisin katılımıyla 30 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, “yağma, mala zarar verme ve silah ticareti yapma” suçlarından 21 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 11:46
  1. İstanbul
  2. Emniyet Müdürlüğü
  3. Samsun
  4. Bursa
  5. Cumhuriyet Başsavcılığı
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