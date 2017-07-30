Organize sanayi bölgesinde korkutan trafo patlaması

Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir trafo hava sıcaklığına dayanamayarak yandı. Trafonun alev almasıyla birlikte olayı gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sanko’ya ait itfaiye ekipleri ile Adıyaman Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yapmış olduğu müdahaleler sonucunda alevler kısa sürede söndürülürken, trafonun hava sıcaklığına dayanamamasından dolayı patlayarak alev aldığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.