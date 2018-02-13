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Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor

Türkiye, insan sağlığına ve çevreye duyarlı organik ürünler ihracatından 2023 yılında 2.5 milyar dolarlık gelir elde etmeyi hedefliyor.

13 Şubat 2018 Salı 08:31
Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor

Dünyanın en büyük organik fuarı olarak kabul edilen BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda Milli Katılım Organizasyonu’nu Ege İhracatçı Birlikleri üstleniyor. Fuarda Milli Katılım Organizasyonu ile, 24 Türk firması yer alacak. Türkiye’nin 1998 yılından beri BioFach Organik Ürünler Fuarı’nda yerini aldığını belirten Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Nurettin Tarakçıoğlu, Türkiye’nin 2018 yılında 37 firma ile en yüksek katılımı gerçekleştireceğini, bunun da Türkiye’deki organik sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli olduğunu kaydetti. Tarakçıoğlu, “Türkiye’nin organik ürünler ihracatı 500 milyon dolar seviyesinde. 2023 hedefi ise 2.5 milyar dolar” dedi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 08:31
  1. organik fuar
  2. BioFach Organik Ürünler Fuarı
  3. Ege İhracatçı Birlikleri
  4. organik

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