Organik yumurta üretimi çiftçinin yüzünü güldürdü

Ordu'da "Organik Yumurta Üretimi Geliştirilmesi Projesi" kapsamında üreticilere dağıtılan yarka tavuklarından organik yumurta üretimine başlandığı bildirildi.



Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bilinen belediyeciliğin dışına çıkılarak, Karadenizli çiftçilere bu zamana kadar büyükbaş hayvan, tohumluk patates, çilek, domates ve salatalık fidesi dağıtımı ile arı sütü üretimi gibi birçok konuda destek sağlandığı belirtildi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüyle birlikte hareket edildiği vurgulanan açıklamada, üreticilerin ufkunu açacak projeleri desteklemeye devam edildiği, bunlardan birisinin de yarka tavukları olduğu ifade edildi.

Açıklamada, projenin başarıyla devam ettiği kaydedilerek, bu doğrultuda Ordu genelinde organik yumurta üretmeye elverişli işletmesi bulunan 35 üreticiye dağıtılan 10 bin organik yarkadan, organik yumurta üretimine başlandığı, sağlanan destekle il genelinde organik yumurta üretiminin haftalık 150 bin adet seviyelerine geldiği bildirildi.

Organik yumurtaların üreticilere önemli gelir sağladığına vurgu yapılan açıklamada, "Üretilen organik yumurtaların tanesi 0,60 ile 0,65 lira arasında fiyatlar ile haftalık olarak başta İstanbul olmak üzere il dışına pazarlanıyor. Proje kapsamında, her bir üreticiye yaklaşık 300 civarında dağıtılan yarka tavuğu, iki hafta içerisinde yumurtlamaya başlıyor. İyi bir bakım sonucunda yüzde 85 ile yüzde 90'ından yumurta verimi sağlanan tavuklar, 13-14 ay sonra kesime gönderilerek üreticilere önemli gelir getiriyor." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, özel sertifikasyon firmaları tarafından, üreticiden tüketiciye kadar tüm aşamaları kontrol edilen yumurtaların sertifikalandırıldığı belirtilerek, bu sayede tüketicilerin sağlıklı ve kaliteli ürün tüketebileceği, üreticilerin de önemli gelir elde edeceği kaydedildi.

Muhabir. Hayati Akçay

Kaynak: AA