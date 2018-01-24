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Organik ürün ihtiyacı yüzde 17 artış kaydetti

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EİB) Başkanı Birol Celep, Türkiye’nin 2017’deki organik gıda ürünü ihracatının bir önceki yıla oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolara ulaştığını bildirdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
Organik ürün ihtiyacı yüzde 17 artış kaydetti

Celep, EİB’in, Ekonomi Bakanlığı’nca organik gıda sektöründe koordinatör birlik olarak belirlendiğini kaydetti.

Halen 68 ülkeye organik gıda ürünü pazarladıklarını aktaran Celep, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye’nin 2017’deki organik gıda ürünü ihracatı, bir önceki seneye oranla yüzde 17 artarak 87 milyon dolar oldu. Yine aynı dönemdeki dış satışımız ağırlık cinsinden yüzde 10’luk artışla 21 bin tona ulaştı. En fazla çekirdeksiz kuru üzüm, kuru incir, fındık ve kuru kayısı ihracatı yapıyoruz. Türk organik sektörünün 2023 yılı için 2,5 milyar dolarlık ihracat hedefi var. Türkiye’de organik sektörünün ihracat rakamı, kayda alınanın en az 5 katı seviyesinde. İhracat beyannamelerinde organik işaretlemesi tam olarak yapılmadığı için rakamlar düşük görünüyor.”


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 09:25
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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