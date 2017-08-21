Organik tarım için 630 km pedal çevirecekler

21-27 Ağustos 2017 tarihleri arasında İlkadım’dan Ayder Yaylası’na bisikletle gerçekleştirilecek 6 günlük tur kapsamında toplam 630 kilometre yol kat edilecek. 6 duraktan oluşan projede öncelikli hedef olarak organik tarım çiftlikleri, yerel pazarlar, yerel yönetimler ve yerel yönetimlere bağlı kent konseylerini ziyaret ederek atalık tohumlara ulaşmak ve bu konuda farkındalık oluşturarak ilgi çekmek amaçlanıyor.

“Yaşamın sürekliliği sağlıklı tohumlara bağlı”

Bisiklet ile gerçekleştirilecek tur öncesi açıklama yaparak proje hakkında bilgi veren Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği Başkanı Tanju Subaşı, “Yaşamın sürekliliğini temsil eden tohumlar, iklim değişikliklerine uyumu, besleyici değeri ve lezzetinin yanı sıra biyolojik çeşitliliğin devamı ve gıda güvenliğimiz için büyük öneme sahiptir. İlkadım Belediyesi ve İlkadım Kent Konseyi işbirliği ile Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği olarak düzenleyecek olduğumuz ‘Tohumun İzinde, Pedalla’ bisiklet turunda amacımız, geleceğimizin teminatı olan tohumlarımızı koruyarak yaygınlaştırmak ve bu konuda farkındalık oluşturmaktır” diye konuştu.

Organik tarım üreticisi aileler ziyaret edilecek

İlkadım’dan Ayder Yaylası’na kadar sürecek bisiklet turunda yerel yöneticiler, bisiklet dernekleri ve en önemlisi yerel organik tarım üreticileriyle bir araya gelecek dernek üyeleri, çiftçiler ile tohum takası yapacaklar. Yerel organik tarım üreticisi ailelerle buluşacak bisikletçiler organik tarım hakkında bilgi alacak. Yol boyunca Ordu, Giresun, Trabzon ve birçok ilçede duracak dernek üyeleri yerel yönetim kent konseyleriyle de bir araya gelerek proje hakkında bilgi vererek atalık tohum ve organik üretimin desteklenmesi için ortak çalışmalar planlayacak.

Atalık tohum için farkındalık

Organik üretimin önem kazandığı dünya genelinde, yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü belirten İlkadım Belediyesi Kent Konseyi Başkanı ve Gümüşhane Üniversitesi Rektör Yardımcısı Bünyamin Kocaoğlu, "Biz Kent konseyi olarak bu projeyi İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a sunduğumuzda kendisinin ilgisi bizleri oldukça sevindirmiştir. Son yüzyıl da sanayileşme ile birlikte olumsuz etkilenen tarım üretimine dikkat çekmek amacı ile gerçekleştirdiğimiz ‘Tohumun İzinde, Pedalla Projesi’yle tüm yurt genelinde yankı uyandırarak kamuoyunun dikkatini çekmeyi hedefliyoruz. Sağlıklı besinlerin ve daha kaliteli ürünlerin üretilmesinin atalık tohumlara bağlı olduğu düşüncesiyle organik üretim yapan çiftçilerin mutlaka desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu amaç ile yola çıkan Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyelerine, Kent Konseyimizin üyelerine ve İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok’a teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Sağlıklı bir gelecek için çalışıyoruz

İlkadım Belediyesi, İlkadım Kent Konseyi ve Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneğinin ortaklaşa gerçekleştirdiği projenin sağlıklı yaşam için büyük bir öneme sahip olduğunu belirten İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Musa Yüksel, "Toplum yararına, özellikle sağlık konusunda fayda sağlayacak projelerle farkındalık oluşturmak büyük önem taşıyor. İlkadım Belediye Başkanımız Erdoğan Tok öncülüğünde birçok sosyal projeye destek oluyor ve bir o kadarını da gerçekleştiriyoruz. Hem bedenen hem de psikolojik açıdan sağlıklı bir nesil için var gücümüzle çalışıyoruz. Bugün belediyemiz önünden hareket ederek 6 gün boyunca pedal çevirecek dernek üyelerimize hem teşekkür ediyor hem de iyi yolculuklar diliyorum" dedi.