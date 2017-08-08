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Organik hoşaf projesi finale kaldı

TRT'de düzenlenen programda organik hoşaf projesi finale kaldı...

08 Ağustos 2017 Salı 00:31
Organik hoşaf projesi finale kaldı

Batmayan deniz gözlüğü, portatif fizik tedavi cihazı ve organik hoşaf fikirlerinin yarıştığı programda finale gitmeye hak kazanan proje organik hoşaf oldu. TRT Haber ekranlarında yayınlanan Bir Fikrin mi Var? adlı yarışmada organik hoşaf projesinin finale kalması şaşkınlık yarattı. Vatan Şaşmaz’ın sunduğu yarışmada finale kalan buluşlardan biri diğer bilim projelerine karşı organik hoşaf oldu. Organik hoşaf ile yarışmaya katılan Kübra Ağca’nın bir önceki turdaki rakiplerini eleyerek finale kalması sosyal medyanın gündemine oturdu. Düz kompostodan farkı olmayan hoşafın yanında alzheimer hastalarına akıllı çip  gibi başka projeler de vardı. Organik hoşaf ile yarışmaya katılan Kübra Ağca’nın finale seçilmesi ise sosyal medyada olay oldu.




Haber Tarihi: 08 Ağustos 2017 Salı 00:31
  1. TRT Haber
  2. yarışma
  3. organik hoşaf
  • DadaşDadaş1 sa önce
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