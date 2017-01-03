Organ kopması nedir?

Parmak, el, kol, ayak, bacak, kulak, burun gibi uzuvların vücutla olan bütünlüğünün bozulmasına, organ kopması denir.

Organ kopmasına müdahale edilmezse;

1. Kanama nedeniyle kazazedenin yaşamı tehlikeye girer

2. İşlev kaybı oluşur

3. Ruhsal sorunlar meydana gelir

Organ kopması nedenleri nelerdir?

- Trafik ve iş kazaları

- Düşme

- Uzuvu bir yere sıkıştırma

- Kesici bir aletle yaralanma

Organ kopmalarında ilk müdahale nasıl yapılır?

Öncelikle kazazedenin solunumu kontrol altında tutulmalı ve şoka karşı önlem alınmalıdır. Ardından 112 acil servisi aranmalıdır. Kanama, durdurulamamışsa, son seçenek olarak turnike uygulanabilir. Doğrudan turnike yapılması, dokunun beslenmesini bozacağından pek tavsiye edilmemektedir. Eğer kişi kusuyorsa boğulmasını önlemek için yan çevirilmelidir. Ancak bir sırt ya da boyun yaralan­masından şüphe­leniyorsanız kazazedeyi çevirmeyin.

Organ kesinlikle doğrudan sıcak veya soğuk suya konulmamalıdır. Kopan uzuv nemlendirilmiş bu kumaş parçasına sarılarak bulunabilen en temiz, deliksiz bir plastik torbaya konulmalıdır. Ağzı sıkıca bağlandıktan sonra içinde su ve buz parçaları olan bir başka torbaya ya da kaba yerleştirilmelidir. Kopan organ, 24 saat içinde uygun koşullarda, hastaneye nakledildiği ve yerine dikildiği takdirde eski görevini sürdürebilir.