Org. Hulusi Akar Elazığ ve Tunceli'de incelemelerde bulunuyor

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Elazığ ve Tunceli'ye gitti.

Genelkurmay Başkanı Akar, buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.