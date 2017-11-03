Org. Hulusi Akar Elazığ ve Tunceli'de incelemelerde bulunuyor
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, beraberindeki kuvvet komutanlarıyla Elazığ ve Tunceli'deki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.03 Kasım 2017 Cuma 15:23
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Elazığ ve Tunceli'ye gitti.
Genelkurmay Başkanı Akar, buradaki birliklerde denetleme ve incelemelerde bulunuyor.