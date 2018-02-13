Org. Akar'ı karşısında gören asker heyecanlandı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, beraberinde Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte Hatay bölgesinde Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu.

SINIR BİRLİKLERİNİ DENETLEDİ

Genelkurmay Başkanlığı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Hatay'daki inceleme ve denetlemelerine ait görüntüleri paylaştı.

2. ORDU KOMUTANINDAN BİLGİ ALDI

Genelkurmay Başkanlığı tarafından, Youtube üzerinden paylaşılan görüntülerde, Orgeneral Akar'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da, 1. ve 3. Komando Tugaylarının komuta yerleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ni ziyareti yer alıyor. Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den harekata ilişkin son bilgileri alıyor.

ORG. AKAR'I GÖREN ASKER BÜYÜK HEYECAN YAŞADI

Nöbet kulübesine giren Org. Akar, nöbet tutan askere sorular sordu. Karşısında Org. Akar'ı gören askerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı.