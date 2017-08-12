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Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!

Kuzey Kore, ABD ile yaşanan kriz ve Birleşmiş Milletler'in yaptırımları nedeniyle 3.5 milyon işçi, parti üyesi ve diğer kişilerin orduya dahil olmak için gönüllü olduğunu açıkladı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:45
Orduya 3.5 milyon gönüllü başvurdu!

Reuters'ın haberine göre, Kuzey Kore basını Kuzey Kore'nin füze denemelerine karşı Batı ülkelerinin attığı adıma karşılık 3.5 milyon kişinin orduya katılmaya gönüllü olduğu ifade edildi.

Kuzey Kore'nin resmi gazetesi Rodong Sinmun, bu sayıdaki kişinin gönüllü olmasında yaşanan krizin etkisini işaret etti. 2015 yılında Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki silahsız bölge konusunda yaşanan krizde de yaklaşık 1 milyon kişinin benzer bir davranışta bulunmuştu.

'ABD İLE SÖZ DALAŞI'

Bu hafta Trump'ın Kuzey Kore'nin 'öfke ve ateşle' karşılaşacağı yönündeki sözlerinin ardından, Asya ülkesi Pasifik'teki ABD adası Guam'ı vurmaya hazırlandığını açıklamış, Pyongyang ve Washington arasındaki gerilim bu gelişmelerin ardından zirve yapmıştı.

Resmi haber ajansı KCNA, Çarşamba günü Kim Jong Un yönetimine destek için başkent Pyongyang'da kitlesel bir miting düzenlendiğini duyurmuştu.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 14:45
  1. Kim Jong Un
  2. Rodong Sinmun
  3. Kuzey Kore
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